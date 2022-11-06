Сущие ведьмы! Три типа женщин, у которых не бывает климакса

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Ведьмы не стареют – это не мифы и не бабушкины сказки, это медицинский факт. Современные медицинские наблюдения гласят о том, что улучшение условий современной жизни и развитие медицины значительно продлевают женскую молодость. В древности женщины, владеющие секретами лечения трав, умудрялись отодвигать климакс при помощи растительных препаратов – аналогов современных гормональных средств.

Почему ведьмы?

Женщины, которые не старели даже после 50-60 лет встречались и во времена наших предков. Таким редким представительницам прекрасного пола просто повезло с генами. Неувядающая молодость, естественно, вызывала зависть со стороны окружающих, потому и прилипло к счастливицам прозвище «ведьма». Но под напором резкого скачка в развитии медицины климакс, как основная причина старения, отступает всё дальше. Теперь таких счастливиц всё больше.

Плюс 1 год за каждые 10 лет жизни

Первые масштабные исследования старения женщин были проведены в шведском городе Гетеборге ещё в 1968 году. В ходе наблюдений за женщина в возрасте от 30 до 60 лет выяснилось, что сроки наступления увядания (климакса) зависят от условий жизни и уровня медицинского обслуживания.

В 2016 году данное исследование в Гетеборге было возобновлено. Масштабный демографический проект тогда возглавил врач общей практики Керстин Родстром. Он сделал ошеломляющие выводы: с каждым десятилетием начало менопаузы у женщин отодвигается на один год. Это означает, что у вас гормональное увядание начнётся позже, чем у вашей мамы (бабушки), а у вашей дочери климакс наступит гораздо позднее, чем у вас.

Никакого климакса после 50-ти!

Вторым поразительным выводом исследования длиной в полвека стал факт – после 1992 года у многих пятидесятилетних женщин период менопаузы ещё не наступил. Причина проста – в этот период медики открыли и начали активно использовать заместительную гормональную терапию. Это означает, что при своевременном начале гормонотерапии можно значительно отодвинуть женское увядание.

Так поступали в древности некоторые женщины (ведьмы), владевшие секретами трав. По сути, они принимали вещества растительного происхождения, которые нормализует гормональный уровень, восполняя дефицит необходимых веществ в женском организме. Современная медицина предлагает такие препараты в огромном количестве.

Как стать современной нестареющей ведьмой?

Ответ прост – после 40 лет встречайтесь со своим гинекологом каждые полгода и не бойтесь начинать курс заместительной гормотерапии, в том числе и препаратов растительного происхождения.