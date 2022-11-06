Три волны холода: синоптики дали точный прогноз погоды на зиму 2023 года

Freepik, authors: Igor Klyakhin, Imgorthand, AshleyWiley

Российский синоптик, научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд поделился прогнозом на предстоящую зиму.

По мнению Романа Вильфанда, грядущая зима будет гораздо холоднее, чем предыдущая. Синоптик уточнил, что запредельных температур не будет, а на севере Урала и Сибири и вовсе может быть теплее обычного. На большей же части страны, по словам специалиста, температура в зимний период ожидается в пределах климатической нормы. Но не стоит забывать о том, что норма для всех регионов разная, так же, как и для каждого месяца.

Синоптик пояснил, что оправдываемость долгосрочных и вероятностных прогнозов составляет всего 65%. То есть, в 35% есть вероятность и развития других сценариев, как благоприятных, так и неблагоприятных. При этом Роман Вильфанд добавил, что зима будет и снежной, и морозной в отдельные периоды. Повторение аномальной зимы 2019-2020 годов, когда в центральной части почти не было снега, а в Москве средняя температура с декабря по конец февраля была выше нуля, не ожидается.

Специалист рекомендует, заранее готовиться к зиме и приобрести теплую одежду, куртку, штаны, перчатки, сапоги или ботинки, шапку и термобелье. Кроме того, на зиму можно купить теплые одеяла и плед, которые будут греть вас в холодное время года. Также нужно обязательно приобрести запас лекарственных препаратов, чтобы не выходить в аптеку и не искать то, что поможет вам вылечиться. Зимой многие люди болеют, и нужно быть к этому готовым, добавил Вильфанд.

Сайт World Weather составил предварительный прогноз на декабрь по усредненным данным. По его информации, самыми холодными днями станут 21 и 23 декабря, когда температура опустится до -14 градусов. Ночные температуры будут держаться на уровне -18... -11 градусов. А 7, 8, 10, 13, 21, 30 и 31 декабря ожидаются снегопады.

В январе ожидаются ночные морозы в -20 градусов. Дневные температуры составят -16... -10 градусов. Февраль может стать самым теплым месяцем этой зимой. В конце воздух прогреется до -8... -7 градусов, в остальные дни температура будет держаться на уровне от -14... -9 градусов.

Ранее Сиб.фм писал о том, что были названы регионы России с аномально холодной зимой 2022 / 2023. Напомним, что в ноябре самочувствие метеопатов может ухудшиться из-за атаки магнитных бурь и погодных условий до конца осени.

Читайте также: В России начнут штрафовать хозяев, которые не убирают за своими питомцами. Штрафы грозят хозяевам, которые выбрасывают собак на улицу.