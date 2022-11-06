Цветет как бешеный: дачница раскрыла секрет посадки первоцветов под зиму

Freepik, authors: AlexRaths, JohnnyGreig

Гендиректор Бюро ландшафтного дизайна Мария Цепкова рассказала, как правильно посадить осенью первоцветы, чтобы они порадовали садоводов уже весной.

Как рассказала Мария Цепкова, первым делом нужно правильно распланировать места посадки, учитывая то, что стеблям отцветших тюльпанов и мелколуковичных нужно будет дать постоять до их полного отмирания, иначе они будут портить общий вид.

«Поскольку многие не выкапывают тюльпаны и нарциссы по несколько лет, нужно понимать, не потеряете ли вы эти посадки, решив что-то переделать на участке, пересадить кусты или добавить новых жильцов. Избежать всех проблем вам поможет план участка», — объяснила эксперт.

Чтобы сад стал по-настоящему роскошным, специалист рекомендует под зиму посадить пролеску, пушкинию, аллиум, гиацинты, нарциссы, эритрониум, тигридию, рябчики, ранункулюс, тюльпаны, лилии и птицемлечник. Особый акцент Цепкова сделала на неприхотливых мускари.

«Сажать эти оптимистичные цветочки можно даже под кустами. Хороши мускари с белым кантом по краям лепестков. А есть и мускари желтые, это Голден Фрагранс. Сорт Блю Спайк: он ароматен, еще и цветет, как бешеный. Луковицы сажают на глубину 3–7 см», — добавила она.

Специалист уточнила, что луковицы, клубни и клубнелуковицы надо успеть высадить до замерзания земли, а еще лучше — пока ее температура не опустилась ниже +10 градусов.

«Первоцветы стоит сажать группами. Тогда впечатление от них будет большим. Чем меньше луковичка, тем ближе к поверхности земли ее надо сажать, но учитывайте при посадке и качество почвы: на легких землях обычно луковички сажают чуть глубже, на плотных — повыше», — подытожила садовод.

Ранее Сиб.фм писал о том, что ни в коем случае нельзя оставлять на зиму в теплицах. Напомним, что дачники назвали лучшее удобрение для почвы, а также рассказали, как правильно обрезать кустарники.

Читайте также: В России начнут штрафовать хозяев, которые не убирают за своими питомцами. Штрафы грозят хозяевам, которые выбрасывают собак на улицу.