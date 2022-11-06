Жителей Новосибирска предупредили о представляющихся сотрудниками органов мошенниках

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В новосибирском Следкоме рассказали о мошенниках, которые представляются сотрудниками правоохранительных органов: они используют поддельные документы госорганов и банков.

В Следственном комитете по Новосибирской области жителей предупредили о набирающей «популярность» среди телефонных мошенников схеме: во время звонка преступники представляются сотрудниками различных правоохранительных органов, чтобы получить деньги от потенциальной жертвы. В большинстве случаев они используют не только помогающее подменить номера телефонов ПО, но и поддельные документы — как госорганов, так и банковских организаций.

В ведомстве напоминают: зачастую мошенники работают через систему автоматизированной подмены номеров, при этом нередко делая дозвон несколько раз подряд с разных номеров: таким образом на телефоне потенциальной жертвы отображается номер телефона, не соответствующий реальному номеру абонента, осуществляющего дозвон — не следует перезванивать ни по одному из них.

Также в Следственном комитете подчёркивают: сотрудники правоохранительных органов не могут требовать по телефону предоставления персональных данных и банковских реквизитов, а также информации по счетам и пластиковым картам.

Ни по телефону, ни в ходе очной беседы сотрудники правоохранительных органов (СК России, ФСБ России, МВД России, Росгвардии и другие) не заявляют требований о переводе денежных средств на какие-либо счета. Это незаконно. Любые предложения о содействии правоохранительным органам, например, в поимке преступников путем перечисления денежных средств на указанные «собеседником» счета, либо с целью обезопасить сбережения от противоправных действий третьих лиц — это явный признак мошенничества, о чем необходимо сообщить в правоохранительные органы, —

обращают внимание в ведомстве.

Кроме того, если потенциальная жертва заявляет, что самостоятельно перезвонит в госорганы и финансовые организации для уточнения информации, можно столкнуться с провокациями и угрозами, которые направлены на запугивание.

Тем не менее, необходимо связаться с горячей линией ведомтсва, сотрудником которого представился мошенник, и сообщить о происходящем.