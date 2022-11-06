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общество

Жителя Новосибирска задержали за нападение на оппонента с ножом

Фото Жителя Новосибирска задержали за нападение на оппонента с ножом
Фото Жителя Новосибирска задержали за нападение на оппонента с ножом

Фото с сайта unsplash.com, носит иллюстративный характер

42-летний житель Новосибирска оказался в больнице с ножевыми ранениями, нанесёнными ему во время ссоры — конфликт произошёл на улице Зорге.

6 ноября в МВД по Новосибирской области сообщили о задержании 40-летнего жителя Кировского района, который во время конфликта напал с ножом на 42-летнего мужчину. После выяснения отношений с помощью холодного оружия 42-летний новосибирец оказался в больнице с ножевыми ранениями в животе и груди, и медики сообщили об этом в полицию.

Выяснилось, что ссора произошла у дома на улице Зорге, после чего подозреваемый был задержан. В его отношении возбуждено уголовное дело по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью». На момент написания публикации решается вопрос об избрании меры пресечения, а также проводится расследование.

 

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Автор:
Инга Адовская
журналист

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Теги

Новосибирская область
нападение
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