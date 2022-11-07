36-летний житель Новосибирска пытался убить сожительницу

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Жителя Новосибирска осудят за попытку убийства сожительницы.

Житель города Новосибирска предстанет перед судом по обвинению в покушении на убийство сожительницы. Об этом сообщил региональный следственный комитет.

В июле 2022 года между мужчиной и женщиной, живущими в одной квартире, возник бытовой конфликт, который перерос в драку. Пьяный мужчина нанёс травмы женщине сначала кулаками и ударами ног, а затем и ножом. Потерпевшая звала на помощь и активно сопротивлялась. На крики подоспели её родственники, которые остановили нападение сожителя. В медицинском учреждении женщине оказали своевременную помощь.

Следователи Заельцовского межрайонного следственного отдела следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Новосибирской области обвинили мужчину в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30 ч. 1 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство).

Свою вину подозреваемый не признал. Его дело рассмотрят в суде Калининского района Новосибирска.

Ранее Сиб.фм сообщал, что житель Новосибирской области убил сожительницу кочергой и закопал тело рядом с домом.

Также мужчина тяжело ранил своего 9-летнего сына ножом в Ленобласти.