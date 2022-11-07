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Агентство инвестиционного развития Новосибирской области объявило сбор средств для мобилизованных

Фото Агентство инвестиционного развития Новосибирской области объявило сбор средств для мобилизованных
Фото Агентство инвестиционного развития Новосибирской области объявило сбор средств для мобилизованных

Фото Густаво Зырянова

В АИР Новосибирской области запустили благотворительную акцию «Рябина»: предприниматели могут скинуться на нужды мобилизованных, которые находятся в зоне СВО.

Акцию «Рябина» Агентство инвестиционного развития Новосибирской области запустили в День народного единства, 4 ноября. По словам организаторов, сейчас, как никогда, следует объединиться.

«К участию в акции «РЯБИНА» приглашаются руководители и сотрудники предприятий региона, представители новосибирского бизнес-сообщества. Сейчас важно объединиться ради помощи и поддержки тех, кто отправился на передовую защищать нас и отстаивать наши общие интересы», – говорит генеральный директор Агентства инвестиционного развития Новосибирской области Александр Зырянов.

АИР вместе с Ассоциацией «Интеграция» будет в течение месяца собирать средства, которые потом направят на закупку вещей для конкретных воинских подразделений. Кроме того, в Агентстве инвестиционного развития заявили что намерены участвовать в восстановлении разрушенных территорий и экологических проектах.

«Важно дать возможность каждому, объединившись с другими, сделать сообща дело, нужное людям и стране, дело, утверждающее гуманитарные ценности»,

– отметил Александр Зырянов.

Принять участие в акции «Рябина» могут представители новосибирских предприятий и бизнес-сообществ. Свою зарплату может отдать в фонд любой рабочий, либо отчисления могут идти от профкома организации. Более подробно все условия расписаны в группе акции «Рябина».

 

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Автор:
Елена Отмахова
журналист

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