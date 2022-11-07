Агентство инвестиционного развития Новосибирской области объявило сбор средств для мобилизованных

Фото Густаво Зырянова

В АИР Новосибирской области запустили благотворительную акцию «Рябина»: предприниматели могут скинуться на нужды мобилизованных, которые находятся в зоне СВО.

Акцию «Рябина» Агентство инвестиционного развития Новосибирской области запустили в День народного единства, 4 ноября. По словам организаторов, сейчас, как никогда, следует объединиться.

«К участию в акции «РЯБИНА» приглашаются руководители и сотрудники предприятий региона, представители новосибирского бизнес-сообщества. Сейчас важно объединиться ради помощи и поддержки тех, кто отправился на передовую защищать нас и отстаивать наши общие интересы», – говорит генеральный директор Агентства инвестиционного развития Новосибирской области Александр Зырянов.

АИР вместе с Ассоциацией «Интеграция» будет в течение месяца собирать средства, которые потом направят на закупку вещей для конкретных воинских подразделений. Кроме того, в Агентстве инвестиционного развития заявили что намерены участвовать в восстановлении разрушенных территорий и экологических проектах.

«Важно дать возможность каждому, объединившись с другими, сделать сообща дело, нужное людям и стране, дело, утверждающее гуманитарные ценности»,

– отметил Александр Зырянов.

Принять участие в акции «Рябина» могут представители новосибирских предприятий и бизнес-сообществ. Свою зарплату может отдать в фонд любой рабочий, либо отчисления могут идти от профкома организации. Более подробно все условия расписаны в группе акции «Рябина».