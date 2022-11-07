Актер Сергей Маковецкий подрался в самолете до Новосибирска

Фото: пресс-служба театра им.Качалова

Актер Сергей Маковецкий устроил драку на борту самолета, летевшего в Новосибирск.

Актер Стас Садальский в своем Telegram-канале сообщил о драке, устроенной его пьяным коллегой Сергеем Маковецким на борту самолета, летевшего в Новосибирск.

Причиной инцидента стали неприязненные отношения артиста с коллегой Людмилой Максаковой, попытавшейся успокоить актера, который дебоширил в состоянии алкогольного опьянения.

«В самолете, летящем на гастроли в Новосибирск, ненавидящие друг друга народные артисты снова сцепились в рукопашной схватке», — написал Садальский.

Кроме того, Садальский отметил, что в театре имени Вахтангова уже задумались над увольнением Маковецкого.

Сам актер пока не прокомментировал ситуацию.

Ранее Сиб.фм сообщал о предстоящем суде над жителем Новосибирской области, который в состоянии наркотического опьянения устроил дебош на борту рейса Магадан-Новосибирск.