Недвижимость
Бизнес
Политика
Спорт
Афиша
Работа
Авто
Общество
Происшествия
Экономика
Культура
Наука
Юрист отвечает
Работа
Авто
Общество
Происшествия
Экономика
Культура
Наука
Технопром-2022
Ново-Сибирские открытия – 85
Финансовая грамотность
Гений места
Коронавирус в Новосибирске
Технопром-2022
Ново-Сибирские открытия – 85
Финансовая грамотность
Гений места
Коронавирус в Новосибирске

Лента новостей

общество культура проиcшествия

Актер Сергей Маковецкий подрался в самолете до Новосибирска

Фото Актер Сергей Маковецкий подрался в самолете до Новосибирска
Фото Актер Сергей Маковецкий подрался в самолете до Новосибирска

Фото: пресс-служба театра им.Качалова

Актер Сергей Маковецкий устроил драку на борту самолета, летевшего в Новосибирск.

Актер Стас Садальский в своем Telegram-канале сообщил о драке, устроенной его пьяным коллегой Сергеем Маковецким на борту самолета, летевшего в Новосибирск.

Причиной инцидента стали неприязненные отношения артиста с коллегой Людмилой Максаковой, попытавшейся успокоить актера, который дебоширил в состоянии алкогольного опьянения.

«В самолете, летящем на гастроли в Новосибирск, ненавидящие друг друга народные артисты снова сцепились в рукопашной схватке», — написал Садальский.

Кроме того, Садальский отметил, что в театре имени Вахтангова уже задумались над увольнением Маковецкого.

Сам актер пока не прокомментировал ситуацию.

Ранее Сиб.фм сообщал о предстоящем суде над жителем Новосибирской области, который в состоянии наркотического опьянения устроил дебош на борту рейса Магадан-Новосибирск.

 

Хотите видеть больше интересных новостей?
Добавьте наш канал в избранное в Google News и Яндекс Новости:

Автор:
Даниил Аршавский
Журналист

0

Теги

алкоголь
дебош
самолет
артист
авиадебошир
опьянение
яндекс.дзен

Новости партнеров

Новости партнеров

Сейчас читают

34281
Лучшее удобрение под зиму: названо бесплатное средство для подкормки кустов
32280
Пенсионеров услышали: пожилых россиян ждет рекордная индексация в 2023 году
20669
Это рекорд: пенсионеры обомлели от объявленной индексации на 2023 год
19802
Владимир Путин подписал закон об альтернативной службе в период мобилизации
15109
Павла Прилучного обвинили в нападении на журналистов
13193
Тело сотрудницы полиции обнаружено в одном из дворов Самары
12314
Бабник или султан: как узнать, что у мужа есть любовницы - 5 железных признаков