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Банк «Левобережный» выдает потребительский кредит онлайн каждому четвертому клиенту

Фото Банк «Левобережный» выдает потребительский кредит онлайн каждому четвертому клиенту
Фото Банк «Левобережный» выдает потребительский кредит онлайн каждому четвертому клиенту

Фото freepik.com

Банк внедрил безбумажный офис в июне 2022 года. Сегодня его используют 25% клиентов. Сервис помогает получить кредит по ставке от 4,9% годовых без посещения офиса банка.

Клиенты, которые получают зарплату в банке, могут оформить кредит полностью дистанционно. Процедура занимает от 15 минут с момента подачи заявки в мобильном приложении BL-online до получения денег на счет, если документы подписаны простой электронной подписью (ПЭП).

Остальные клиенты также могут получить кредит безбумажным способом. Достаточно одного визита в офис банка для того, чтобы пройти идентификацию, открыть счет и получить данные для входа в BL-online. После этого подать заявку на кредит в BL-online можно в любом удобном месте или прямо в банке. При одобрении кредита клиент подписывает документацию ПЭП и получает деньги на счет.

Сегодня онлайн можно оформить кредит под 4,9% годовых при подключении финансовой защиты. Сумма может составить от 5 тысяч до 1,5 млн рублей, срок – до 7 лет. Например, если вы возьмете 300 000 рублей на 5 лет, то ваш платеж составит 7 059 рублей в месяц. Рассчитать размер платежа можно на сайте.

Фото Банк «Левобережный» выдает потребительский кредит онлайн каждому четвертому клиенту 2

Деньги выдаются на любые цели, в том числе на рефинансирование кредитов других банков. Сумма по кредиту может быть больше, чем остаток задолженности. Предложение действует полтора месяца, до 18 декабря.

Для тех, кто хочет оформить документы в офисе банка без использования BL-online, предлагаются кредиты под 5,5% годовых. Достаточно подать заявку на сайте или в любом офисе банка и подключить финансовую защиту. Без страховки ставка выше. Подробную информацию можно уточнить по телефону 8-800-3333-555 и у специалистов в офисах.

Срок кредита «На любые цели» – 6, 12, 24, 36, 48, 60, 72, 84 мес. Ставка 4,9% годовых действует при подаче заявки в BL-online, оформлении кредита по технологии «Безбумажный офис» и страховании жизни и здоровья. При подаче заявки иными способами и страховании ставка – 5,5% годовых. Ставка без страхования – от 17,5% до 25,5% годовых, определяется индивидуально.

Акция действует с 28.10.2022 по 18.12.2022. Подробнее на nskbl.ru. Банк «Левобережный» оставляет за собой право отказать в выдаче кредита, а также в любое время вносить дополнения и/или изменения в условия кредита в одностороннем порядке путем размещения информации на сайте.

Реклама. Банк «Левобережный» (ПАО). Лицензия Банка России №1343.

 

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Автор:
Александр Борисов
журналист

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