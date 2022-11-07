Больше 53 млн за неделю потеряли красноярцы из-за мошенников

Фото с сайта unsplash.com, носит иллюстративный характер
Жители Красноярского края отдали 53 миллиона рублей кибермошенникам.
За минувшую неделю 243 жителя Красноярска и региона лишились 53,1 миллиона рублей: по данным прокуратуры, они стали жертвами кибермошенников.
С начала 2022 года преступникам удалось обмануть 6 585 красноярцев, а причинённый ущерб превысил один миллиард рублей.
В качестве примера издание «Проспект Мира» приводит историю одного из жителей Норильска, с которым связался «сотрудник банка» и вынудил взять кредит, якобы для аннулирования мошеннической заявки. В результате мужчина получил 4,5 миллиона рублей, которые после перевёл на счёт мошенника.
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