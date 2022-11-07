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Борьба и жизнь: состоялось открытие турнира по греко-римской борьбе

Фото Борьба и жизнь: состоялось открытие турнира по греко-римской борьбе
Фото Борьба и жизнь: состоялось открытие турнира по греко-римской борьбе

Фото: Светлана Малахова

В субботу, 5 ноября, в новосибирском комплексе «Спортивная школа самбо» состоялось открытие XV Всероссийского турнира по греко-римской борьбе «Центр державы». В этот же день прошли предварительные поединки между участниками турнира.

Началось открытие с парада спортсменов, представляющих свои регионы. Всего в соревнованиях приняли участие около 200 спортсменов из Киргизии, Красноярска, Омска, Новокузнецка, Алтайского края, Республики Хакасия, Барнаула и Новосибирска. Состязания проходили между юношами 2006-2007 года рождения в 12 весовых категориях.

Всероссийский турнир «Центр державы» посвящён спортсменам и тренерам, внесшим свой вклад в развитие греко-римской борьбы в городе и регионе. Это, например, Александр Карелин, трёхкратный победитель Олимпийских игр, и Роман Власов, двукратный чемпион Олимпиады. Напомним, что в феврале этого года Роман Власов стал победителем Всероссийской Спартакиады, впервые выступив в весовой категории до 82 кг.

«Стоит отметить, что при создании турнира мы подчеркивали необходимость не только спортивной, но и воспитательной функции. Ведь спорт – это закалка характера, тренировка дисциплины. Молодому поколению очень важно показать достойный пример. Мы обращаемся к этим значимым личностям, местным чемпионам, которыми гордимся. Надеемся, что ребята продолжат традицию преемственности поколений. Хочется верить, что сейчас среди них есть будущие олимпийские чемпионы, для которых мы постарались предоставить возможность реализации своего потенциала», – рассказал депутат Совета депутатов города Новосибирска и организатор турнира Сергей Бондаренко.

 

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Автор:
Александр Борисов
журналист

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