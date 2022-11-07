Бросьте это дело: неприличная привычка может довести до Альцгеймера

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Относительно недавно, в конце XX века, болезнь Альцгеймера считалась сугубо старческим недугом. В последние годы медики с сожалением констатируют этот диагноз у молодых людей. Оказалось, есть ряд привычек, которые могут провоцировать разрушение нейронов мозга.

Зловредная микроба

Главный виновник развития самого распространенного вида деменции, болезни Альцгеймера — белок бета-амилоида. Его отложения начинает накапливать человеческий мозг в ответ на проникновение chlamydia pneumoniae (бактерия — один из главных возбудителей пневмонии у человека). Попадает эта зловредная микроба в мозг самым кратчайшим путём – через нос. К такому выводу пришли специалисты Университета Гриффита в Австралии. Итоги их исследования разместил на своих ресурсах журнал Scientific Reports.

Два способа получить слабоумие

По словам профессора Джеймса Сент-Джона, соавтора исследования и главы Центра нейробиологии и исследований стволовых клеток имени Клема Джонса, бактерия, провоцирующая развитие болезни Альцгеймера даже у молодых людей, может попасть в мозг двумя способами: при банальном и частом ковырянии в носу, а также в момент выщипывания растущих там волосков: «Ковырять в носу и выщипывать волосы из носа — плохая идея. Если вы повредите слизистую оболочку носа, есть риск, что больше бактерий смогут попасть в ваш мозг», предупредил профессор.

Проверьте на всякий случай

Первые признаки болезни Альцгеймера в молодом возрасте, возможны уже с 20 лет и даже у детей:

· ухудшение кратковременной памяти;

· апатия, смена темперамента с активного на пассивный, внезапный отказ от любимых хобби и занятий;

· трудности с опознанием знакомых людей, предметов;

· проблемы с ориентацией в пространстве и времени;

· резкое снижение работоспособности;

· снижение способности критически оценить окружающую ситуацию.

Не пугайтесь, обнаружив у себя или своих близких подобные симптомы – медицинские технологии XXI века позволяют определиться с заболеванием, при условии обращения даже при самых первых проявлениях и вовремя начать лечение.