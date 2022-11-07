Демидовский рельс 19 века нашли на Буграх в Новосибирске

Фото Антона Нелидова

В «Бугринском комитете» нашли артефакт 19 века: демидовский рельс пополнил и без того богатую коллекцию исторического поселения левобережья Новосибирска.

О новой находке на странице сообщества «Бугринский комитет» сообщил его председатель Антон Нелидов. По предположению общественника, часть рельса может датироваться серединой 19 века. Он могу быть произведён на заводах Демидова.

«Демидовский рельс конца девятнадцатого века, использовался как подпорка-пасынок деревянного столба ЛЭП в Буграх», — написал Антон Нелидов.

Председатель «Бугринского комитета» сообщает о новых находках чуть ли не еженедельно. Чаще всего в Буграх находят солдатские фляжки стеклянные, которые ещё использовались до Второй мировой войны. Откапывают также жители в своих огородах монеты различных эпох. На данный момент экземпляров набралось с сотню. Летом была обнаружена копейка 1740 года.

Сейчас общественники просят предоставить в их распоряжение здание, где можно было бы открыть выставку. Пока это желание не сбылось.

«Мы хотим, чтобы на территории нашего микрорайона появилось общественное помещение, в котором бы находился музей, относящийся к истории нашего первого поселения, к истории Кировского района и непосредственно к истории Новосибирска»,

— мечтает Антон Нелидов.