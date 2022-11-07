Для счастья в Новосибирске нужно 195 тысяч рублей в месяц

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Среднестатистическому новосибирцу для счастливой жизни требуется 195 тысяч рублей в месяц.

Портал SuperJob выяснил, сколько денег в месяц нужно для счастья среднестатистическому жителю Новосибирска. По данным портала, эта сумма составляет 195 тысяч рублей. В апреле 2022 года эта сумма равнялась 177 тыс. руб., в ноябре 2021 – 169 тыс. руб., в мае 2021 – 166 тыс., в январе этого же года – 170 тыс. руб., в 2019 году – 168 тыс. руб., а в 2018 году – 167 тыс. руб.

Новосибирск вошел в топ-5 городов с наиболее высокими запросами, в котором лидирует Москва (250 тысяч рублей). Столица Сибири делит свое место с Хабаровском (195 тысяч). Наиболее скромные денежные притязания среди мегаполисов в октябре — в Оренбурге (150 тысяч), Рязани (152 тысячи) и Ижевске (155 тысяч).

Самые высокие запросы — у москвичей, жителей Ростова-на-Дону, Владивостока, Екатеринбурга, Красноярска и Тюмени. Самые скромные — в Оренбурге, Рязани и Ижевске. Всего в опросе приняли участие более 20 тысяч представителей экономически активного населения страны.

Отмечается, что за последние шесть месяцев «цена» счастья россиянина выросла почти на 8%: со 190 тысяч рублей в месяц до 205.

Мужчинам, чтобы ощущать себя счастливыми, денег нужно больше, чем женщинам: 226 и 182 тысячи рублей соответственно. Чем старше респонденты, тем выше их запросы: 150 тысяч рублей у молодежи до 24 лет и 222 тысячи у россиян старше 45-ти. Кроме того, денежные аппетиты растут с увеличением уровня реальных доходов: так, гражданам с зарплатой до 50000 рублей в месяц для счастья достаточно 160 тысяч рублей, а те, кто зарабатывает от 80000 рублей, оценивают счастье в среднем в 255 тысяч.

Ранее Сиб.фм сообщал, что 80% новосибирцев не хватает зарплаты на основные нужды.