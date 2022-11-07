Экс-главу сельсовета под Новосибирском обвинили в получении взятки кирпичами

Фото: Густаво Зырянов / Сиб.фм

Бывший глава сельсовета из Новосибирской области вымогал взятку дверью и сотней кирпичей.

Экс-главу сельсовета из Новосибирской области обвинили в получении взятки на сумму более 44 тысяч рублей. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры региона.

По данным следствия, в 2019 году 58-летний глава Озеро-Карачинского сельсовета Чановского района вымогал взятку у директора организации, угрожая ему проблемами при приемке выполненных работ по муниципальному контракту.

Взятку от получил печной дверью «Лион» и сотней кирпичей из талькхлорита — суммарная стоимость имущества превышает 44 тысячи рублей.

Изначально обвиняемый написал явку с повинной, но затем от нее отказался. Свою вину он не признаёт.

Следователи Чановского межрайонного следственного отдела СУ СК России по Новосибирской области обвинили бывшего главу сельсовета в в совершении преступления, предусмотренного ч.5 ст.290 УК РФ (получение взятки).

Уголовное дело рассмотрят в Чановском районном суде.

Ранее Сиб.фм сообщал, что экс-начальник станции Клещиха признан виновным в получении взятки.

Также в Новосибирске директора стройфирмы отправили под суд за взятки в 330 тысяч рублей.