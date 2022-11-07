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Газпромбанк запустил приложение общественного транспорта в Новосибирске

Фото Газпромбанк запустил приложение общественного транспорта в Новосибирске
Фото Газпромбанк запустил приложение общественного транспорта в Новосибирске

Фото: Газпромбанк

Новое приложение для пользователей общественного транспорта стало доступно для Новосибирска. Для повышения удобства пользования общественным транспортом в рамках экосистемы Газпромбанка запущен новый технологичный сервис – приложение GorodPay.

Мобильное приложение от партнера Газпромбанка объединило множество услуг для пользователей общественного транспорта. Теперь оплачивать проезд, оптимизировать маршрут, следить за историей поездок и пополнять карты Подорожник и Екарта стало еще удобнее.

Чтобы в полной мере воспользоваться сервисами GorodPay, достаточно скачать приложение, пройти регистрацию, добавить банковскую или транспортную карту, также сервис позволяет оплачивать проезд со скидками в ряде городов с помощью виртуальной карты Мир.

Новое приложение уже доступно и в других регионах: Санкт-Петербурге, Екатеринбурге, Воронеже, Тюмени, Саратове, Туле, Костроме, Иваново, Белгороде, Хабаровске, а также Калининградской и Белгородской областях. Воспользоваться сервисами можно будет и в других городах, перечень которых будет пополняться дальше.

 

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Автор:
Александр Борисов
журналист

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