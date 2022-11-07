Генеральная прокуратура нашла новый подход к защите прав обманутых дольщиков

Фото: Максим Николаев

Независимый аналитик рынка недвижимости Сергей Николаев рассказал о новом законопроекте Генеральной прокуратуры, который поможет защитить права обманутых дольщиков.

По инициативе Генеральной прокуратуры в Госдуму направлен законопроект, решающий права обманутых дольщиков путём выдачи жилищных сертификатов.

С 14.07.2022 года по 31.10. 2022 в Едином реестре проблемных объектов Единой информационной системы ДОМ.РФ число проблемных жилых домов в Новосибирской области сократилось с 67 до 62 штук. Количество домов с заключёнными ДДУ, уменьшилось с 44 до 39, а суммарная жилая площадь в таких объектах сократилась на 19 тысяч квадратов, с 345 до 326 тысяч.

«В переводе на деньги уменьшение за квартал, исходя из средней цены квадрата, составило 2,24 млрд. рублей. Для того чтобы закрыть вопрос полностью нужно ещё 15 раз по столько же», — отмечает Николаев.

Сейчас мораторий на включение новых домов в список проблемных, поэтому и в целом по РФ число проблемных объектов с заключенными ДДУ с 1257 до 1129, а их площадь с 8,9 млн. квадратных метров до 8 млн.

Тем не менее, уже понятно, что не все застройщики доведут строительство жилья до ввода в эксплуатацию. В профильном комитете Госдумы ждут появления новых долгостроев даже среди объектов, строящихся по системе проектного финансирования.

«Сейчас в Новосибирске решаются проблемы дольщиков, купивших квартиры 8-12 лет назад. Для НСО жилищные сертификаты стали катализатором решения проблемы», — резюмировал эксперт.