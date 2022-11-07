Недвижимость
Бизнес
Политика
Спорт
Афиша
Работа
Авто
Общество
Происшествия
Экономика
Культура
Наука
Юрист отвечает
Работа
Авто
Общество
Происшествия
Экономика
Культура
Наука
Технопром-2022
Ново-Сибирские открытия – 85
Финансовая грамотность
Гений места
Коронавирус в Новосибирске
Технопром-2022
Ново-Сибирские открытия – 85
Финансовая грамотность
Гений места
Коронавирус в Новосибирске

Лента новостей

недвижимость экономика общество

Генеральная прокуратура нашла новый подход к защите прав обманутых дольщиков

Фото Генеральная прокуратура нашла новый подход к защите прав обманутых дольщиков
Фото Генеральная прокуратура нашла новый подход к защите прав обманутых дольщиков

Фото: Максим Николаев

Независимый аналитик рынка недвижимости Сергей Николаев рассказал о новом законопроекте Генеральной прокуратуры, который поможет защитить права обманутых дольщиков.

По инициативе Генеральной прокуратуры в Госдуму направлен законопроект, решающий права обманутых дольщиков путём выдачи жилищных сертификатов.

С 14.07.2022 года по 31.10. 2022 в Едином реестре проблемных объектов Единой информационной системы ДОМ.РФ число проблемных жилых домов в Новосибирской области сократилось с 67 до 62 штук. Количество домов с заключёнными ДДУ, уменьшилось с 44 до 39, а суммарная жилая площадь в таких объектах сократилась на 19 тысяч квадратов, с 345 до 326 тысяч.

«В переводе на деньги уменьшение за квартал, исходя из средней цены квадрата, составило 2,24 млрд. рублей. Для того чтобы закрыть вопрос полностью нужно ещё 15 раз по столько же», — отмечает Николаев.

Сейчас мораторий на включение новых домов в список проблемных, поэтому и в целом по РФ число проблемных объектов с заключенными ДДУ с 1257 до 1129, а их площадь с 8,9 млн. квадратных метров до 8 млн.

Тем не менее, уже понятно, что не все застройщики доведут строительство жилья до ввода в эксплуатацию. В профильном комитете Госдумы ждут появления новых долгостроев даже среди объектов, строящихся по системе проектного финансирования.

«Сейчас в Новосибирске решаются проблемы дольщиков, купивших квартиры 8-12 лет назад. Для НСО жилищные сертификаты стали катализатором решения проблемы», — резюмировал эксперт.

 

Хотите видеть больше интересных новостей?
Добавьте наш канал в избранное в Google News и Яндекс Новости:

Автор:
Даниил Аршавский
Журналист

0

Теги

обманутые дольщики
недвижимость
Генеральная прокуратура РФ
эксперты рекомендуют
защита
дольщики
яндекс.дзен

Новости партнеров

Новости партнеров

Сейчас читают

32741
Лучшее удобрение под зиму: названо бесплатное средство для подкормки кустов
30235
Пенсионеров услышали: пожилых россиян ждет рекордная индексация в 2023 году
19760
Владимир Путин подписал закон об альтернативной службе в период мобилизации
18143
Это рекорд: пенсионеры обомлели от объявленной индексации на 2023 год
15006
Павла Прилучного обвинили в нападении на журналистов
13478
Сущие ведьмы! Три типа женщин, у которых не бывает климакса
13149
Тело сотрудницы полиции обнаружено в одном из дворов Самары