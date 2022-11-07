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В Новосибирске обустроят парк памяти Юрия Бугакова рядом с Заксобранием

Фото В Новосибирске обустроят парк памяти Юрия Бугакова рядом с Заксобранием
Фото В Новосибирске обустроят парк памяти Юрия Бугакова рядом с Заксобранием

Фото: Густаво Зырянов / Сиб.фм

В Новосибирске возведут парк в честь депутата Юрия Фёдоровича Бугакова.

Губернатор Андрей Травников распорядился приступить к проектировке нового парка в Новосибирске. Его тематика — память депутата Заксобрания Юрия Фёдоровича Бугакова. Об этом сообщают в Telegram-канале правительства региона «Новосибирь».

Уже сейчас вопрос территории под строительство парка решён: губернатор региона Андрей Травников предложил мэру города Анатолию Локтю разместить парк по улице Кирова, 3.

«Я предлагаю приступить совместными усилиями областного и городского бюджета. Я знаю, что ряд бизнесменов готовы поучаствовать, давайте добавим в планы на следующий год этот парк», — отметил губернатор НСО.

Бессменный председатель племзавода «‎Ирмень» и депутат Заксобрания Новосибирской области Юрий Бугаков умер 30 декабря 2020 года в возрасте 82 лет. Новосибирец стоял у истоков агропромышленного производства и занимал должность председателя ЗАО «Племзавод Ирмень». Юрий Бугаков — полный Кавалер ордена «За заслуги перед Отечеством» и Герой Социалистического Труда. Полный список его наград и премий насчитывает более 40 знаков, медалей, орденов, грамот и благодарностей.

Также в мае 2022 года в Новосибирской области учредили премию имени Бугакова. Её будут вручать за достижения в сфере сельского хозяйства.

 

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Автор:
Сергей Щукин
Журналист

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