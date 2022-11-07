Исправительная колония в Кузбассе купит крематор за 350 тысяч рублей

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В Кузбассе исправительная колония объявила тендер на покупку крематора.
Исправительная колония №1 в Мариинском районе Кемеровской области 6 ноября объявила тендер на покупку крематора. Об этом сообщает Сибдепо.
Тендер появился на сайте госзакупок. Заказчик готов заплатить за него 351 тысячу 666 рублей, если у крематора будет автоматический таймер и датчик температуры.
Другие требования — товар должен быть новым, выпущен не ранее 2021 года, а также «свободным от прав на него третьих лиц и отвечать стандартам и требованиям, предъявляемым к товару данного рода».
Минимальные габариты загрузочного люка крематора — 0,9*0,7 метра. Этого хватит, чтобы сжигать органические отходы, но такие люки не используются на кремации людей.
Пресс-служба ГУ ФСИН Кузбасса пояснила корреспонденту Сибдепо, что на территории колонии есть свиноферма, и колония покупает крематор для утилизации отходов жизнедеятельности животных.
Также в октябре тела сбитых собак в Кузбассе несколько дней пролежали на обочине.
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