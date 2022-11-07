«Как в фильме ужасов»: патологоанатомы рассказали, происходит в моргах на самом деле

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Врач-патологоанатом Татьяна Власова рассказала о неожиданных процессах, которые происходят с телом человека после смерти.

По словам специалиста, тело умершего продолжает подавать признаки жизни.

«Но это жизнь уже не самого человека, а процессов, которые происходят внутри его организма. Дело в том, что после смерти наше тело еще какое-то время продолжает дергаться, возникают спазмы. Потом постепенно происходит расслабление мышц, и на этом этапе может показаться, будто человек двигается и шевелится. Особенно это заметно по конечностям», — говорит Власова.

Врач-патологоанатом отметила, что нервная система на протяжении какого-то времени продолжает по инерции отправлять сигналы в спинной мозг, поэтому и возникает эффект дыхательного процесса.

«Всем, наверное, известно, что наш организм состоит из жидкостей и газовых масс. Когда наступает процесс разложения, возникают дополнительные газы, которые ищут выход. Выходом, как правило, оказываются дыхательные пути. Поэтому и кажется, что человек продолжает дышать или кашлять», — объяснила она.

Также Власова добавила, что нередко у мужчин после смерти возникает эрекция, так как вся кровь с верхней части тела перемещается в область таза.

Ранее Сиб.фм писал о том, что патологоанатом назвала неожиданные реакции у мертвецов. Напомним, что девушке ошибочно диагностировали смерть, а также стало известно, что в Томской области улучшат патологоанатомическую службу после скандальных фото из морга.

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