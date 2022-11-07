Какие продукты из вашего холодильника могут спровоцировать рак – мужайтесь

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Онкологи бьют тревогу и ожидают настоящую раковую эпидемию в ближайшие десять лет. Виной всему — продукты с высокой степенью обработки, которые стали основой питания современного человека.

Новое любопытное исследование

Команда ученых из гарвардского Департамента проблем глобального здоровья решила установить, существует ли связь между ультра-обработкой пищевых продуктов и риском онкологических заболеваний. Они изучили и сопоставили медицинские данные и пищевые привычки ста тысяч здоровых взрослых (22% мужчин, 78% женщин) со средним возрастом 43 года.

Результаты исследования показали, что увеличение доли ультра-обработанных пищевых продуктов в рационе человека всего на 10% было связано с увеличением на 12% общего риска рака и 11% риска рака молочной железы.

Что такое ультра-обработанные продукты?

По международной классификации NOVA «ультра-обработанные продукты» имеют характерные признаки:

· Состоят из пяти или более ингредиентов,

· включают субстанции, которые не используются в непромышленной кулинарии,

· имеют добавки, маскирующие неприятные для потребителя свойства продукта или имитирующие приятные свойства,

· агрессивно продвигаются на рынке.

Список высоко-обработанных провокаторов рака

· упакованная выпечка заводского изготовления с длительным сроком хранения;

· сладкие или соленые закуски (снэки, чипсы, крекеры и т.д.);

· шоколадные батончики и другие сладости, включая конфеты;

· газировка и подслащенные напитки;

· готовые блюда из мяса, рыбы и птицы;

· лапша и супы быстрого приготовления;

· готовые замороженные блюда или готовые блюда в заведениях общественного питания (пицца, бургеры, наггетсы, котлеты и т.д.);

· готовые блюда, которые содержат много сахара, жира и соли, но не содержат витаминов и клетчатки (считается, что именно на такие продукты приходится до 50% общего потребления в день в нескольких развитых странах).

Как быть?

Ответ на этот вопрос прост до безобразия – готовить дома. Чем грубее ваша пища, чем меньше она подвергается обработке, тем она полезнее, а значит и крепче здоровье вашей семьи.