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Кровавая Луна 8 ноября: чем опасно самое долгое лунное затмение 2022 года

Фото Кровавая Луна 8 ноября: чем опасно самое долгое лунное затмение 2022 года
Фото Кровавая Луна 8 ноября: чем опасно самое долгое лунное затмение 2022 года

Freepik, authors:Jouein, Anantha Jois, jimkruger

Лунное затмение начнется в 13:59 (по мск) и продлится 6 часов. По мнению астрологов, этот период станет самым опасным для людей.

Как называют полнолуние?

Фото Кровавая Луна 8 ноября: чем опасно самое долгое лунное затмение 2022 года 2

«Бобровая» Луна – так звучит одно из названий полнолуния в ноябре. Традиция придумывать имена для полной Луны пришла от индейских племен. Название связано с тем, что в ноябре бобры активно готовятся к холодам, они занимаются строительством плотин и запасом еды. Другая возможная причина заключается в том, что в этот месяц охотники ставят капканы на бобра,чтобы добыть мех.

Кроме того, предстоящее полнолуние также можно назвать «кровавым»,так как оно совпадает с полным лунным затмением, во время которого лунный диск будет казаться красно-оранжевым.

Какое влияние полнолуние оказывает на людей?

Фото Кровавая Луна 8 ноября: чем опасно самое долгое лунное затмение 2022 года 3

8 ноября состоится и лунное затмение, и полнолуние. Это значит, что в людях буквально будет кипеть энергия. Многие просто не будут знать, куда ее девать. Отсюда могут появиться разные конфликты, истерики и даже проявления физической агрессии.

Полнолуния, а тем более лунные затмения сильно воздействуют на подсознание, душевное состояние, эмоции человека. Ум становится особенно уязвимым для негатива, возрастает число конфликтов, проявляются внутренние проблемы.

Кроме того, многие могут почувствовать ухудшение состояния, поэтому самое важное правило – осознанно относиться ко всему, что делается. В этот период отмечаются перепады настроения.

Что можно и нельзя делать в полнолуние?

Фото Кровавая Луна 8 ноября: чем опасно самое долгое лунное затмение 2022 года 4

По словам астрологов, лучше всего избежать негатива в полнолуние поможет духовная практика — йога, медитация, молитва. Важно быть осторожным с любой получаемой в это время информацией, включать логическое мышление и не поддаваться на провокации, избегать конфликтов.

Кроме того, не следует совершать излишние физические нагрузки, пытаться поставить рекорд, добиться чего-то грандиозного. Также в период полнолуния и затмения не рекомендуется искать новую работу, переезжать в новый дом или квартиру, совершать дорогие покупки.

Однако затмение Луны — это хороший шанс изменить судьбу, лучший период, чтобы начать работу над своим внутренним миром. А также решить для себя, какие задачи в настоящее время первостепенны.

Для творческих людей — подходящее время для создания чего-то особенного и необычного. В это время в душе, сознании, воображении открываются дверцы к тайным знаниям и таким вещам, которые на творческого и креативного человека оказывают сильное воздействие.

Ранее Сиб.фм писал о том, что астрологи рассказали, что важно сделать в коридор затмений. Напомним, как ретроградный Меркурий портит планы, а также стало известно, чем опасно роковое полнолуние.

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Автор:
Дарья Бочкун
журналист

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Новосибирская область
Луна
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