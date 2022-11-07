Лунное затмение 8 ноября 2022: онлайн трансляция

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До чего техника дошла – эта фраза из знаменитого советского мультфильма очень подходит для предстоящего астрономического события – затмения луны, которое будет транслироваться в прямом эфире.

Полтора часа с «кровавой» Луной

8 ноября 2022 года нам предстоит лицезреть не только полное затмение, но и покрытие Луной планеты Уран. Длительность нынешнего лунного затмения – полтора часа. В этом году оно совпало ещё и с Полнолунием. Астрономы называют такое явление «кровавой» луной. Причина — в необычном кроваво-красном цвете, который приобретает Луна: тень Земли на несколько минут полностью закрывает Луну, при этом немного света от Солнца попадает на нее под определенным углом. Последнее подобное затмение наблюдалось 31 января 2018 года. Следующее случится, по подсчётам экспертов, 8 сентября 2025 года.

Встречаем закат в планетарии

Наблюдать за этим явлением имеет смысл после захода солнца, если будет хорошая погода, советует астроном-наблюдатель томского планетария Евгений Парфенов.

Для Новосибирска все начнется в 17:30 местного времени вместе с восходом Луны, которая уже к тому моменту будет затменной. Чуть более часа она будет закрыта тенью Земли и начнет открываться к 18:45, а к 19:50 Луна уже полностью выйдет из тени нашей планеты, сообщил портал Большого Новосибирского планетария www.nebo-nsk.ru.

Где можно посмотреть?

8 ноября 2022 года Большой новосибирский планетарий проведет наблюдения лунного затмения на уличной площадке, из западной башни обсерватории и с Башни Фуко. Онлайн-трансляция затмения будет передавать через собственные интернет-ресурсы и соцсети планетария:

· YouTube-канал планетария https://www.youtube.com/c/Большойновосибирскийпланетарий

· группа Вконтакте https://vk.com/nebonsk

Уличная площадка с телескопами перед Планетарием будет работать в свободном доступе. Посещение наблюдательной площадки обсерватории и Башни Фуко будет производиться минигруппами короткими сеансами по 15 минут. Продажа билетов будет открыта за два часа до мероприятия.

Имейте ввиду, что наблюдения и трансляция затмения возможны ТОЛЬКО при ясном небе.

Хронология затмения (время Мск)

· Начало: 12.10.

· Максимальная фаза: 14.00.

· Окончание: 15.49.

Влияние затмения на знаки Зодиака

Сильнее всего влияние затмения 8 ноября 2022 ощутят на себе представители следующих знаков (лунных и асцендентов):

- Весы,

- Овны,

- Раки,

- Тельцы,

- Девы,

- Близнецы.

Представители этих знаков могут быть раздражительными и конфликтными, ощущать беспокойство, физическое недомогание, головные боли и скачки давления. Им, как никому другому, стоит воздержаться от важных дел и поездок и провести этот день в спокойствии и уединении.