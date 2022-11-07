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общество

Минтруд отменил пособие на детей до 1,5 лет с 2023 года

Фото Минтруд отменил пособие на детей до 1,5 лет с 2023 года
Фото Минтруд отменил пособие на детей до 1,5 лет с 2023 года

Freepik, authors: evgenyatamanenko, Halfpoint, visualspace

В будущем году в России поменяется система выплат пособий для детей. Как стало известно, появится новое универсальное пособие, которые объединит ряд выплат.

Новая повышенная выплата на детей

Фото Минтруд отменил пособие на детей до 1,5 лет с 2023 года 2

С 1 января 2023 года в России введут новое универсальное пособие по поручению президента Владимира Путина.

Выплата объединит:

  • пособие для беременных женщин, вставших на учет в ранние сроки;
  • пособие для незастрахованных по уходу за ребенком до 1,5 лет;
  • пособие на первого ребенка, которое предоставляется из бюджета во всех регионах;
  • выплату на третьего ребенка из бюджета, которая есть только в 78 регионах;
  • пособие на детей от 3 до 8 лет, которое выплачивается органами соцзащиты;
  • пособие на детей от 8 до 17 лет, которое выплачивается ПФР.

«Действующие меры поддержки объединяются в единое пособие, которое будет предоставляться на единых правилах Социальным фондом России. При этом для тех семей, где дети родились до 31 декабря 2022 года, предусмотрены сохранные нормы: родители смогут выбрать, получать пособия по старым правилам или перейти на универсальное пособие», — объяснил министр труда и социальной защиты Антон Котяков.

Кто может получить пособие?

Фото Минтруд отменил пособие на детей до 1,5 лет с 2023 года 3

Универсальное пособие предназначено для семей с низким уровнем дохода, а также для беременных женщин, вставших на учет в ранние сроки. Выплата будет назначаться семьям с доходами ниже одного прожиточного минимума на человека с применением комплексной оценки нуждаемости.

Сколько составит выплата и как ее получить?

Фото Минтруд отменил пособие на детей до 1,5 лет с 2023 года 4

Размер пособия составит — 50%, 75% или 100% регионального прожиточного минимума. В 2023 году в среднем по стране это 7000 рублей, 10 500 рублей и 14 000 рублей.

Для оформления нового пособия необходимо подать одно заявление через Госуслуги, МФЦ или Фонд пенсионного и социального страхования.

Ранее, Сиб.фм писал о том, какие справки нужны в ПФР, чтобы не получить отказ в пособии. Какие выплаты выросли и на сколько, а также ПФР перечислит россиянам сразу четыре выплаты.

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Автор:
Дарья Бочкун
журналист

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Теги

Новосибирская область
выплаты
пособия
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