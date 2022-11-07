Минтруд отменил пособие на детей до 1,5 лет с 2023 года

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В будущем году в России поменяется система выплат пособий для детей. Как стало известно, появится новое универсальное пособие, которые объединит ряд выплат.

Новая повышенная выплата на детей

С 1 января 2023 года в России введут новое универсальное пособие по поручению президента Владимира Путина.

Выплата объединит:

пособие для беременных женщин, вставших на учет в ранние сроки;

пособие для незастрахованных по уходу за ребенком до 1,5 лет;

пособие на первого ребенка, которое предоставляется из бюджета во всех регионах;

выплату на третьего ребенка из бюджета, которая есть только в 78 регионах;

пособие на детей от 3 до 8 лет, которое выплачивается органами соцзащиты;

пособие на детей от 8 до 17 лет, которое выплачивается ПФР.

«Действующие меры поддержки объединяются в единое пособие, которое будет предоставляться на единых правилах Социальным фондом России. При этом для тех семей, где дети родились до 31 декабря 2022 года, предусмотрены сохранные нормы: родители смогут выбрать, получать пособия по старым правилам или перейти на универсальное пособие», — объяснил министр труда и социальной защиты Антон Котяков.

Кто может получить пособие?

Универсальное пособие предназначено для семей с низким уровнем дохода, а также для беременных женщин, вставших на учет в ранние сроки. Выплата будет назначаться семьям с доходами ниже одного прожиточного минимума на человека с применением комплексной оценки нуждаемости.

Сколько составит выплата и как ее получить?

Размер пособия составит — 50%, 75% или 100% регионального прожиточного минимума. В 2023 году в среднем по стране это 7000 рублей, 10 500 рублей и 14 000 рублей.

Для оформления нового пособия необходимо подать одно заявление через Госуслуги, МФЦ или Фонд пенсионного и социального страхования.

Ранее, Сиб.фм писал о том, какие справки нужны в ПФР, чтобы не получить отказ в пособии. Какие выплаты выросли и на сколько, а также ПФР перечислит россиянам сразу четыре выплаты.

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