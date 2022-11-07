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Новая заведующая назначена в новосибирский детсад, где погибла девочка

Фото Новая заведующая назначена в новосибирский детсад, где погибла девочка
Фото Новая заведующая назначена в новосибирский детсад, где погибла девочка

Фото: сайт детсада №280

В Новосибирске детскому саду №280, где в августе погибла девочка, назначена новая заведующая.

Приказом департамента образования мэрии Новосибирска, детскому саду №280, где 18 августа погибла девочка, назначена заведующая Наталья Шемякина, сообщает издание «Родные берега». Об этом стало известно в понедельник, 7 ноября, во время аппаратного совещания администрации Советского района.

Шемякина приступила к исполнению обязанностей заведующей детсада еще 13 августа.

Напомним, утром 18 августа девочка упала во время катания на самокате и смертельно ударилась головой об асфальт. По данному факту было возбуждено уголовное дело о причинении смерти по неосторожности, вследствие ненадлежащего исполнения своих профессиональных обязанностей.

Ранее Сиб.фм сообщал о приговоре водителю скорой помощи, насмерть сбившему ребенка.

 

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Автор:
Даниил Аршавский
Журналист

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Министерство образования
детский сад
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