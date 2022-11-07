Новосибирская область попала в список лидеров по заболеваемости ВИЧ

Фото: правительство Новосибирской области

Новосибирская область вошла в список из 14 регионов России с наибольшим числом ВИЧ-инфицированных граждан.

Согласно сообщению Росстата, Новосибирская область попала в список из 14 регионов, где живет больше всего ВИЧ-инфицированных. С января по август 2022 года в России зарегистрировали 40187, заболевших ВИЧ, среди них 359 детей от 0 до 17 лет.

Около 50% зараженных живут в Краснодарском, Красноярском и Пермском краях, Москве, Санкт-Петербурге, Иркутской, Кемеровской, Оренбургской, Новосибирской, Ростовской, Самарской, Свердловской и Челябинской областях, Республике Башкортостан, однако точное число больных не уточняется.

Ранее Сиб.фм сообщал, что препаратами против ВИЧ обеспечено 80–90% граждан России.