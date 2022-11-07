Новосибирский юрист Помельцев объяснил отсутствие указа о прекращении мобилизации

Фото Густаво Зырянова / Сиб.фм

В Новосибирске юрист Артем Помельцев прокомментировал отсутствие указа о завершении частичной мобилизации.

Директор новосибирского юридического кабинета «Помельцев и Кучеренко» Артем Помельцев в беседе с Сиб.фм объяснил, почему в России не принят Указ о завершении частичной мобилизации.

"С одной стороны, Указ принят высшим должностным лицом, только им он и может быть отменен. То есть по общей нормотворческой логике, пока решение о частичной мобилизации не отменено в той же форме (в форме Указа), в какой оно принято, оно действует. При этом устные заявления не являются в данном случае источником права, то есть не влекут прекращение правоотношений по мобилизации.

С другой стороны, закон о мобилизации действительно не предусматривает издания акта, прекращающего мобилизацию", — сказал Помельцев.

По словам юриста, о завершении частичной мобилизации уже делали заявления губернаторы, начальников военных штабов, военные комиссары.

"Хотелось бы знать мнение правоприменителей (судов) относительно правового значения высказываний относительно окончания мобилизации, но судебных прецедентов пока нет", — отметил Помельцев.

Как ранее писал Сиб.фм, 1 ноября о завершении частичной мобилизации заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос о сроках появления соответствующего указа.

«Соответственно, точка поставлена. Частичная мобилизация завершена», — приводит цитату официального представителя Кремля тг-канал Объясняем.ру.

Отмечается, что президент Владимир Путин посоветовался с юристами по вопросу указа о завершении частичной мобилизации, такой документ не нужен.

Напомним, в октябре Сиб.фм рассказал, что происходит в НВВКУ Новосибирска после завершения частичной мобилизации.