«Одолели с кредитами»: где банки берут телефонные номера россиян и куда жаловаться на навязывание услуг

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Обнаглевшие банки в погоне за прибылью дошли до того, что звонят на телефоны несовершеннолетних детей, стариков и предлагают взять кредит или оформить другую услугу. В связи с этим антимонопольщики начали активную борьбу с такими навязчивыми и беспардонными банками.

Несогласие – аргумент для суда

В региональных управлениях Федеральной Антимонопольной Службы уже поставили на поток борьбу с распространителями банковской и другой рекламы. Так, на счету уральских антимонопольщиков уже десятки выигранных дел. Если обратиться в Службу, то вполне можно засудить банк. Особенно если вы не давали согласия своему банку на рассылку вам рекламных сообщений и звонков. Как отмечают специалисты, именно согласие человека является ключевым фактором.

Помогите антимонопольщикам

Без согласия человека на получение рекламной информации (sms или телефонного звонка) действия организации (банка, салона красоты и т.д.) признаются незаконными. Это требование закреплено частью 1 статьи 18 ФЗ "О рекламе". Причем, сам клиент не обязан доказывать, что согласия на рассылку не давал.

Если представить, что на какой-нибудь банк, центр здоровья или салон красоты подали бы иски все участники из списка рассылки, а это могут быть тысячи абонентов, ему легко грозило бы банкротство. Штрафы для них не шуточные – от ста до пятисот тысяч рублей за одно административное дело: «Розыск нарушителей — процесс довольно долгий. Но их всё равно в конечном итоге находят и штрафуют» рассказал руководитель управления ФАС по ЯНАО Андрей Рогожкин.

Корень зла

По мнению доцента кафедры финансовых рынков и банковского дела УрГЭУ Евгения Стрельникова, корень проблемы, в том, что в широком доступе оказываются персональные данные граждан (утечка данных). Стоит только человеку оставить где-то свой номер телефона, другую личную информацию, как она начинает гулять в различных базах без всякого на то его согласия.

Как бороться?

1. Убедитесь, что вы сами не давали разрешение на рекламу (могли автоматически подписать согласие и на рассылку).

2. Если согласие вы всё-таки дали (даже и случайно), то достаточно одного вашего устного заявления, чтобы эту услугу отменить.

3. Если не сработало и это, обратитесь в ФАС своего региона и предоставьте одно из доказательств:

· фотографию дисплея телефона с текстом,

· распечатку электронной почты,

· аудиозапись телефонного звонка,

· заверенная детализированная выписка от оператора связи, подтверждающая поступление sms или звонка.

Проблема цифрового пространства

С утечкой данных бороться бесполезно. Это данность цифрового мира. Подстраховаться можно лишь в момент заполнения различных анкет и опросников – не оставляйте свои персональные данные в магазинах, салонах и т.п. или, к примеру, напишите в анкете вымышленное имя и фамилию.