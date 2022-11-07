Олег Клемешов назначен первым вице-мэром Новосибирска

Фото: официальный сайт партии «Единая Россия»

Олег Клемешов станет еще одним первым вице-мэром и будет курировать работу по нацпроектам.

Олег Клемешов займет пост первого вице-мэра Новосибирска, сообщил Глеб Черепанов, пресс-секретарь градоначальника Анатолия Локтя.

Клемешов приступит к работе в четверг, 10 октября. Помимо кураторства нацпроектов, функционер продолжит заниматься городским хозяйством. На этой должности Клемешов сменил Геннадия Захарова.

Напомним, сейчас у мэра два первых заместителя — аналогичную должность в администрации города занимает Борис Буреев.

Ранее Олег Клемешов возглавлял администрацию Ленинского района. 9 июля 2019 года он был назначен исполняющим обязанности вице-мэра, отвечающего за городское хозяйство. На этой должности Клемешовсменил Данияра Сафиуллина, который покинул свой пост и выдвинулся кандидатом в мэры Новосибирска от партии «Родина» на прошлых выборах.