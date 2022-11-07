Осень в санатории: как восстановить силы и провести время с пользой

Фото: турагентство «Лечу куда хочу»﻿

Каждый второй человек осенью страдает от депрессии. Дожди, ветер, сокращение солнечных часов и авитаминоз пагубно сказываются на нашем самочувствии. Именно поэтому осенью мы чувствуем себя такими уставшими и обессиленными.

Экспресс-вариант восстановления и оздоровления – это отдых в санатории. Причем отдыхать можно как в санаториях нашей области, так и за её пределами (например, на Алтае, в Сочи или в Кавминводах).

Наши друзья из турагентства «Лечу куда хочу» подобрали несколько вариантов отдыха в санатории, которые не только будут по нраву нашим родителям, но и нас самих удивят современной инфраструктурой и почти неотличимым от многозвездочных гостиниц сервисом.

Санаторий «Сибиряк»

«Сибиряк» — один из самых современных санаториев в Новосибирской области.

Санаторий предлагает несколько вариантов размещения: просторные номера в главном корпусе, домики, расположенные в лесу и на берегу реки, а также красивейшие двухэтажные шале.

В «Сибиряке» вы точно не соскучитесь! Здесь вас ждут мастер-классы, увлекательные экскурсии, вечерние программы с лучшими коллективами Новосибирска и Бердска, дискотеки, бассейн, катание на лошадях, спортивные площадки, лодочная станция, благоустроенный пляж, спортзал, зоосад, баня и спа-зона.

Конечно же, в санатории можно поправить здоровье: благодаря авторским программам лечения (позвоночник, сердце, стресс, снижение веса) вы вернетесь отдохнувшими, свежими, полными сил и энергии.

Стоимость путевки с 14.11.2022 по 21.11.2022 – 44 800 руб. на человека.

Источник фото: санаторий «Сибиряк»

«Мыс Видный» (Сочи)

«Мыс Видный» – санаторий в Сочи, который находится в заповеднике на южном склоне горы Ахун в Тихой бухте поселка Хоста. Первое, чем привлекает это место отдыхающих, – кристально чистый воздух с ароматом хвои. В санатории можно тотально расслабиться на спа-процедурах, а также пройти профессиональное лечение под чутким присмотром врачей. На территории санатория также расположены бассейн, спортзал, концертная площадка и бар.

Стоимость путевки на 6 ночей – 52 724 руб. на двоих (проживание, питание, лечение).

Источник фото: санаторий «Мыс Видный»

«Аврора» (Белокуриха)

Современный оздоровительный комплекс находится в Алтайском крае. Сервис европейского класса, шведский стол, собственная современная лечебно-диагностическая база, термальные воды и грязь, спортивные площадки – это только небольшая часть возможностей отдыха, которыми располагает санаторий «Аврора».

Стоимость путевки на 7 ночей – 50 880 руб. на двоих (проживание, питание, лечение).

Источник фото: санаторий «Аврора»

«Машук Аква-Терм» (Железноводск)

Кавказские Минеральные Воды известны не одно десятилетие обилием полезных источников, способствующих оздоровлению. Санаторий «Машук Аква-Терм», находящийся в Железноводске, является настоящим кладезем природных ресурсов: здесь и свежий воздух, и уникальные программы лечения и спа, и горы, и сосновый бор, и даже своё озеро – всё способствует тому, чтобы вернуться в ежедневную суету с новыми силами.

Стоимость путевки на 7 ночей – 66 848 руб. на двоих (проживание, питание, лечение).

Источник фото: санаторий «Машук Аква-Терм»

В последнее время мы как никогда нуждаемся в отдыхе. Стресс, хроническая усталость, тревожность, моральное и физическое истощение плотно втиснулись в нашу жизнь. Такое состояние на протяжении длительного времени может очень пагубно сказаться на нашем здоровье. Поэтому сейчас особенно актуален вопрос о выборе места отдыха, которое не только поможет расслабиться и отвлечься от ежедневной суеты, но и по-настоящему восстановит силы и зарядит энергией.

Менеджеры турагентства «Лечу куда хочу» подберут путевку в санаторий под любые пожелания и бюджет, чтобы ваш отпуск стал по-настоящему идеальным.

За более подробной информацией о путевках обращайтесь в турагентство «Лечу куда хочу» по телефону (383) 227-72-72 или приходите в офисы по адресам: ул. Челюскинцев, 18/2 и пр-т Карла Маркса, 57.