Отдать ползарплаты?! Эксперт шокировал ценами на красную икру к Новому году 2023

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Эксперты прогнозируют резкий рост цен на красную икру и другие морепродукты в канун Нового года.

Глава Росрыболовства Илья Шестаков предупредил о высокой вероятности ограничений и возможном запрете экспорта красной икры. По его словам, в этом году очень низкий прогноз вылова лососевых.

К борьбе за икру уже подключились другие ведомства. В конце августа Минпромторг разработал проект постановления, в котором предлагается маркировать икру осетровых и лососевых с 1 ноября 2022 года по 31 августа 2023 года.

Госдума приняла федеральный закон, согласно которому до 1 августа 2025 года граждане не могут вывозить с Камчатки в багаже и ручной клади более 10 кг икры рыбы лососевых пород. Речь идет об икре непромышленного изготовления или домашнего посола.

Руководитель агентства «Рыбсеть» Полина Кирова прокомментировала вероятность дефицита продукта.

«Дефицит красной икры уже есть. Виды все представлены — икра горбуши, нерки, кеты и кижуча. Но путина уже заканчивается, путина была слабая, и ценник на новую икру уже очень высокий. На Чукотке, к примеру, горбуши нет, только кета, как и в Хабаровском крае. И сейчас можно видеть, что икра кеты продается за те же деньги, что и икра горбуши, чего не было никогда, обычно икра кеты намного дороже», — рассказала Кирова.

Эксперт отмечает, что в конце сентября — начале октября мы будем наблюдать небольшое снижение цен, традиционное для конца путины.

«По сравнению с сентябрем прошлого года цена красной икры уже выросла на 25%. Икру нерки оптом в начале путины продавали по 5 тысяч рублей за килограмм, потом по 3, потому что ее никто не брал, сейчас цена снова плавно идет к 5 тысячам. Икра горбуши с 3 200 рублей подорожала до 4 500 и продолжает дорожать. В розницу она стоит от 6 000 рублей. Цены еще будут расти. К Новому году красная икра обязательно подорожает на 10-15%», — рассуждает специалист.

Владелец крупнейшей российской торгово-производственной икорной компании Александр Новиков подчеркивает, что объемы улова и икры регулирует у нас сегодня только природа.

«Плохие и хорошие путины чередуются по годам. В этом году очень плохой улов. Но сейчас на Дальнем Востоке активно развивается рыбоводство, рыбоводческие технологии, выращивают все больше молоди рыбы и выпускают ее в океан. Думаю, лет через пять даже в плохие годы промысловой рыбы благодаря человеку в океане будет раза в два больше, чем сейчас, и таких спадов не будет. Но для выхода на этот уровень потребуется лет 5», — рассказывает эксперт.

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