Павла Прилучного обвинили в нападении на журналистов

Фото: vk.com / id5365218

Телеканал снял на видео конфликт журналиста с актёром Павлом Прилучным.

Актёра Павла Прилучного обвинили в нападении на журналиста «НТВ». Кадры конфликта сотрудника телекомпании опубликованы в сюжете самого канала.

По заявлению СМИ, перепалка с артистом произошла из-за того, что оператор начал снимать конфликт Прилучного с таксистом. Актёр в грубой форме начал требовать удалить снятые кадры и прекратить съёмку, пишет канал.

После того, как конфликт был исчерпал, Прилучный, пишет «НТВ», вновь взялся за съёмочную групп. Он «начал хватать оператора за грудки», распускал руки и угрожал, утверждает телеканал.

Напомним, ранее СМИ заявили, что молодая жена Прилучного Зепюр Брутян плохо исполняет свои обязанности.