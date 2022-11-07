Недвижимость
Бизнес
Политика
Спорт
Афиша
Работа
Авто
Общество
Происшествия
Экономика
Культура
Наука
Юрист отвечает
Работа
Авто
Общество
Происшествия
Экономика
Культура
Наука
Технопром-2022
Ново-Сибирские открытия – 85
Финансовая грамотность
Гений места
Коронавирус в Новосибирске
Технопром-2022
Ново-Сибирские открытия – 85
Финансовая грамотность
Гений места
Коронавирус в Новосибирске

Лента новостей

общество

Победители конкурса «Сибирь.ПРО» посетили экскурсию на железнодорожном вокзале Омска

Фото Победители конкурса «Сибирь.ПРО» посетили экскурсию на железнодорожном вокзале Омска
Фото Победители конкурса «Сибирь.ПРО» посетили экскурсию на железнодорожном вокзале Омска

Фото: конкурс «Сибирь.ПРО»

В первый день пресс-тура по Омской области победители Межрегионального конкурса журналистского мастерства «Сибирь.ПРО» ознакомились с железнодорожной инфраструктурой региона. Программу организовал многолетний партнёр проекта Западно-Сибирская железная дорога – филиал ОАО «Российские железные дороги».

Заместитель начальника железнодорожного вокзала Павел Мальцев рассказал, что вокзал Омска, входящий в пятёрку лучших вокзалов России, в прошлом году отметил 125-летний юбилей. После реконструкции, завершившейся в 2006 году, площадь объекта составляет 10 тысяч квадратных метров. В сутки через вокзал может проходить до 4 тысяч человек.

Представители сибирского медиа-сообщества отметили комфорт и красоту вокзала. Его центральное фойе украшает 9-метровая люстра из стекла, на фоне которой любят фотографироваться жители и гости города. В залах ожидания открывается вид на город через большие панорамные окна. Вокзал оснащён электронными табло, на которых отражается актуальная информация о времени прибытия поездов, средствами навигации и справочными информационными стойками. Для удобства пассажиров имеются залы повышенной комфортности, автоматизированные камеры хранения, гостиничные номера, игровая зона для детей.

Фото Победители конкурса «Сибирь.ПРО» посетили экскурсию на железнодорожном вокзале Омска 2

В Выставочном центре омских железнодорожников корреспонденты смогли больше узнать об истории становления магистрали в регионе. Заместитель начальника отдела по сохранению исторического наследия ЗСЖД на станции Омск Маргарита Пархоменко в ходе ознакомительной презентации продемонстрировала инструменты труда, которые применяли железнодорожники на этапе прокладки дорог, и станционный колокол – один из самых старых предметов в коллекции музея. Всего в его фонде насчитывается больше 20 тысяч единиц хранения.

Часть экскурсии по выставочному центру прошла в формате квеста, на котором гостям предлагалось сопоставить исторические факты о строительстве железной дороги. Также журналистам представилась возможность проверить свой уровень знаний о событиях Великой Отечественной войны, пройдя тест на мультимедийном столе. В завершение программы сотрудники центра показали документальный фильм о возведении железнодорожного моста через реку Иртыш и развитии железнодорожного сообщения в регионе.

Фото Победители конкурса «Сибирь.ПРО» посетили экскурсию на железнодорожном вокзале Омска 3

Западно-Сибирская железная дорога на протяжении многих лет поддерживает Межрегиональный конкурс журналистского мастерства «Сибирь.ПРО» и выступает учредителем номинации «ПРОфессия железнодорожник». Победа присуждалась за материал или серию материалов о развитии железнодорожного комплекса регионов Сибири, внедрении инновационных решений в транспортной отрасли. В рамках номинации журналисты смогли представить работы о ветеранах и действующих работниках Западно-Сибирской магистрали, о реализованных инвестиционных проектах, новых сервисах и услугах для пассажиров и грузоотправителей. Кроме того, к участию принимались публикации о важности соблюдения участниками дорожного движения правил при пересечении железнодорожных переездов, а также мероприятиях, направленных на предупреждение травматизма на транспорте.

Победителем в номинации «ПРОфессия железнодорожник» в 2022 году стала корреспондент газеты «Беловский вестник» (Кемеровская область) Анастасия Сергеева с материалом о подвиге железнодорожников «Спасенные жизни – главная награда».

Фото Победители конкурса «Сибирь.ПРО» посетили экскурсию на железнодорожном вокзале Омска 4

Заместитель начальника Западно-Сибирской железной дороги по Новосибирскому территориальному управлению Евгений Дербилов отметил на церемонии награждения победителей XVII Межрегионального конкурса «Сибирь.ПРО»: «Седьмой год подряд мы учреждаем номинацию «Профессия железнодорожник» на конкурсе «Сибирь.ПРО». Я хотел бы сказать большое спасибо журналистам, которые освещают эту непростую тематику. Благодаря вам читатели и зрители узнают о железнодорожном транспорте, его значении в развитии экономики отдельных регионов и всей страны. Но самое главное – это то, что вы пишете о людях, которые выбрали для себя эту почётную профессию, – о железнодорожниках».

Поддержку в проведении конкурса «Сибирь.ПРО» оказывают:

Генеральные партнёры – ПАО «ГМК «Норильский никель», Новосибирский филиал ПАО «Ростелеком», ПАО «Россети Сибирь»

Партнёры – АО «СУЭК-Кузбасс», УК «ЭЛСИ», АО «ХК «Сибирский цемент», Западно-Сибирская железная дорога

Информационные партнёры – «Аргументы и факты – Сибирь», «МК в Новосибирске», «Сиб.фм», «BFM».

Стратегические партнёры – Сибирский институт управления – филиал Российской академии народного хозяйства и государственной службы, Межрегиональная ассоциация «Сибирское соглашение»

 

Хотите видеть больше интересных новостей?
Добавьте наш канал в избранное в Google News и Яндекс Новости:

Автор:
Александр Борисов
журналист

0

Теги

журналистика
конкурсы
Омская область
вокзал
яндекс.дзен

Новости партнеров

Новости партнеров

Сейчас читают

36408
Лучшее удобрение под зиму: названо бесплатное средство для подкормки кустов
34044
Пенсионеров услышали: пожилых россиян ждет рекордная индексация в 2023 году
24025
Это рекорд: пенсионеры обомлели от объявленной индексации на 2023 год
19855
Владимир Путин подписал закон об альтернативной службе в период мобилизации
15158
Павла Прилучного обвинили в нападении на журналистов
13241
Тело сотрудницы полиции обнаружено в одном из дворов Самары
12339
Бабник или султан: как узнать, что у мужа есть любовницы - 5 железных признаков