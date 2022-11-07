Победители конкурса «Сибирь.ПРО» посетили экскурсию на железнодорожном вокзале Омска

Фото: конкурс «Сибирь.ПРО»

В первый день пресс-тура по Омской области победители Межрегионального конкурса журналистского мастерства «Сибирь.ПРО» ознакомились с железнодорожной инфраструктурой региона. Программу организовал многолетний партнёр проекта Западно-Сибирская железная дорога – филиал ОАО «Российские железные дороги».

Заместитель начальника железнодорожного вокзала Павел Мальцев рассказал, что вокзал Омска, входящий в пятёрку лучших вокзалов России, в прошлом году отметил 125-летний юбилей. После реконструкции, завершившейся в 2006 году, площадь объекта составляет 10 тысяч квадратных метров. В сутки через вокзал может проходить до 4 тысяч человек.

Представители сибирского медиа-сообщества отметили комфорт и красоту вокзала. Его центральное фойе украшает 9-метровая люстра из стекла, на фоне которой любят фотографироваться жители и гости города. В залах ожидания открывается вид на город через большие панорамные окна. Вокзал оснащён электронными табло, на которых отражается актуальная информация о времени прибытия поездов, средствами навигации и справочными информационными стойками. Для удобства пассажиров имеются залы повышенной комфортности, автоматизированные камеры хранения, гостиничные номера, игровая зона для детей.

В Выставочном центре омских железнодорожников корреспонденты смогли больше узнать об истории становления магистрали в регионе. Заместитель начальника отдела по сохранению исторического наследия ЗСЖД на станции Омск Маргарита Пархоменко в ходе ознакомительной презентации продемонстрировала инструменты труда, которые применяли железнодорожники на этапе прокладки дорог, и станционный колокол – один из самых старых предметов в коллекции музея. Всего в его фонде насчитывается больше 20 тысяч единиц хранения.

Часть экскурсии по выставочному центру прошла в формате квеста, на котором гостям предлагалось сопоставить исторические факты о строительстве железной дороги. Также журналистам представилась возможность проверить свой уровень знаний о событиях Великой Отечественной войны, пройдя тест на мультимедийном столе. В завершение программы сотрудники центра показали документальный фильм о возведении железнодорожного моста через реку Иртыш и развитии железнодорожного сообщения в регионе.

Западно-Сибирская железная дорога на протяжении многих лет поддерживает Межрегиональный конкурс журналистского мастерства «Сибирь.ПРО» и выступает учредителем номинации «ПРОфессия железнодорожник». Победа присуждалась за материал или серию материалов о развитии железнодорожного комплекса регионов Сибири, внедрении инновационных решений в транспортной отрасли. В рамках номинации журналисты смогли представить работы о ветеранах и действующих работниках Западно-Сибирской магистрали, о реализованных инвестиционных проектах, новых сервисах и услугах для пассажиров и грузоотправителей. Кроме того, к участию принимались публикации о важности соблюдения участниками дорожного движения правил при пересечении железнодорожных переездов, а также мероприятиях, направленных на предупреждение травматизма на транспорте.

Победителем в номинации «ПРОфессия железнодорожник» в 2022 году стала корреспондент газеты «Беловский вестник» (Кемеровская область) Анастасия Сергеева с материалом о подвиге железнодорожников «Спасенные жизни – главная награда».

Заместитель начальника Западно-Сибирской железной дороги по Новосибирскому территориальному управлению Евгений Дербилов отметил на церемонии награждения победителей XVII Межрегионального конкурса «Сибирь.ПРО»: «Седьмой год подряд мы учреждаем номинацию «Профессия железнодорожник» на конкурсе «Сибирь.ПРО». Я хотел бы сказать большое спасибо журналистам, которые освещают эту непростую тематику. Благодаря вам читатели и зрители узнают о железнодорожном транспорте, его значении в развитии экономики отдельных регионов и всей страны. Но самое главное – это то, что вы пишете о людях, которые выбрали для себя эту почётную профессию, – о железнодорожниках».

Поддержку в проведении конкурса «Сибирь.ПРО» оказывают:

Генеральные партнёры – ПАО «ГМК «Норильский никель», Новосибирский филиал ПАО «Ростелеком», ПАО «Россети Сибирь»

Партнёры – АО «СУЭК-Кузбасс», УК «ЭЛСИ», АО «ХК «Сибирский цемент», Западно-Сибирская железная дорога

Информационные партнёры – «Аргументы и факты – Сибирь», «МК в Новосибирске», «Сиб.фм», «BFM».

Стратегические партнёры – Сибирский институт управления – филиал Российской академии народного хозяйства и государственной службы, Межрегиональная ассоциация «Сибирское соглашение»