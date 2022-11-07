Проблемы дольщиков фонда «Жилище» будут решать за счет реализации МИП

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Проблемы дольщиков фонда «Жилище», который выступает застройщиком микрорайона МЖК «Свой дом» в городе Обь Новосибирской области, планируется решать за счет реализации масштабных инвестиционных проектов.

По словам министра строительства региона Алексея Колмакова, сегодня министерством совместно с администрацией г. Обь готовится необходимый пакет документов для реализации масштабного инвестиционного проекта, в рамках которого получат жилье дольщики НФ «Жилище». В частности, в судебном порядке было снято обременение с земельного участка, который планируется использовать для реализации нового МИПа.

В настоящее время специалистами минстроя ведется работа по включению дольщиков фонда «Жилище» в список дольщиков, претендующих на поддержку. На данный момент в него включены 87 человек – дольщиков данного долгостроя, остальным участникам долевого строительства для получения своих квартир также необходимо подать документы на включение в реестр. Список размещается на официальном сайте министерства строительства.