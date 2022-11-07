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Проблемы дольщиков фонда «Жилище» будут решать за счет реализации МИП

Фото Проблемы дольщиков фонда «Жилище» будут решать за счет реализации МИП
Фото Проблемы дольщиков фонда «Жилище» будут решать за счет реализации МИП

Фото pixabay.com

Проблемы дольщиков фонда «Жилище», который выступает застройщиком микрорайона МЖК «Свой дом» в городе Обь Новосибирской области, планируется решать за счет реализации масштабных инвестиционных проектов.

По словам министра строительства региона Алексея Колмакова, сегодня министерством совместно с администрацией г. Обь готовится необходимый пакет документов для реализации масштабного инвестиционного проекта, в рамках которого получат жилье дольщики НФ «Жилище». В частности, в судебном порядке было снято обременение с земельного участка, который планируется использовать для реализации нового МИПа.

В настоящее время специалистами минстроя ведется работа по включению дольщиков фонда «Жилище» в список дольщиков, претендующих на поддержку. На данный момент в него включены 87 человек – дольщиков данного долгостроя, остальным участникам долевого строительства для получения своих квартир также необходимо подать документы на включение в реестр. Список размещается на официальном сайте министерства строительства.

 

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Автор:
Александр Борисов
журналист

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Теги

долгострой
дольщики
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