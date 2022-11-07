Путин лично обсудит с гражданами России вопросы мобилизации

Фото: Kremlin.ru
Президент России пообещал лично ответить на вопросы граждан о поддержке мобилизованных.
Владимир Путин запланировал личную встречу с россиянами, чтобы обсудить с ними вопросы поддержки мобилизованных. Об этом 7 ноября сообщает ТАСС.
Во время рабочей встречи с губернатором Тверской области Игорем Руденей президент России заявил о необходимости открыто обсуждать эту тему.
«Я тоже обязательно с людьми встречусь, на этот счет поговорю, чтобы услышать их, чтобы иметь обратную связь», — цитирует президент ТАСС.
Также Владимир Путин на этой неделе проведёт традиционное оперативное совещание с постоянными членами Совета безопасности РФ. Встречу анонсировал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Напомним, ранее президент России Владимир Путин высказался о специальной военной операции на Украине и её задачах.
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