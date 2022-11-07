Путин раскрыл численность мобилизованных россиян в зоне СВО

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Президент прокомментировал данные о численности мобилизованных граждан России в зоне СВО.

В зоне проведения специальной военной операции находится около 80 тысяч мобилизованных россиян. Об этом сегодня в ходе встречи с губернатором Тверской области Игорем Руденей сообщил президент Владимир Путин.

Кроме того, сегодня около 50 тысяч из числа находящихся в зоне СВО принимают участие в боевых действиях, добавил Путин.

Ранее Владимир Путин запланировал личную встречу с россиянами, чтобы обсудить с ними вопросы поддержки мобилизованных. Об этом 7 ноября сообщает ТАСС.

Во время рабочей встречи с губернатором Тверской области Игорем Руденей президент России заявил о необходимости открыто обсуждать эту тему.

«Я тоже обязательно с людьми встречусь, на этот счет поговорю, чтобы услышать их, чтобы иметь обратную связь», — цитирует президент ТАСС.

Также Владимир Путин на этой неделе проведёт традиционное оперативное совещание с постоянными членами Совета безопасности РФ. Встречу анонсировал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Напомним, ранее президент России Владимир Путин высказался о специальной военной операции на Украине и её задачах.