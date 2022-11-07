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общество

Руководителя фонда правовой поддержки приговорили к 3,5 годам за присвоение 2,5 млн

Фото Руководителя фонда правовой поддержки приговорили к 3,5 годам за присвоение 2,5 млн
Фото Руководителя фонда правовой поддержки приговорили к 3,5 годам за присвоение 2,5 млн

Фото Густаво Зырянова / Сиб.фм

Главе фонда правовой поддержки «Правовой центр Михаила Саватенкова» в Самаре вынесли обвинительный приговор: мужчину признали виновным в присвоении двух с половиной миллионов рублей, выплаченных строительной фирмой.

7 ноября стало известно о приговоре Михаилу Севатенкову, руководителю фонда правовой поддержки населения «Правовой центр Михаила Саватенкова»: он присвоил 2 450 000 рублей, которые передал ему представитель одной из строительных фирм.

По данным пресс-службы регионального УФСБ, Севатенкова задержали сотрудники ФСБ после поступления информации о его причастности к мошенничеству.

Как сообщает издание sova.info, силовики установили, что Севатенков получил от представителя одной из самарских строительных фирм почти два с половиной миллиона рублей под предлогом передачи денег в качестве взятки должностным лицам правоохранительных органов, УФНС и судебного корпуса региона. Тем не менее, полученная сумма осталась у Михаила Севатенкова, после чего в его отношении возбудили уголовное дело.

По решению суда Михаил Севатенков приговорён к трём с половиной годам лишения свободы условно с таким же испытательным сроком.

 

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Автор:
Инга Адовская
журналист

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Теги

мошенничество
Самарская область
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