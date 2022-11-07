СК раскрыл подробности о найденных останках в Новосибирской области

Фото: группа «Инцидент Новосибирск»

Следователи начали проверку по факту обнаружения человеческих останков в Мошковском районе Новосибирской области.

«АиФ — Новосибирск» со ссылкой на СУ СК РФ по Новосибирской области сообщил о начале проверки по факту обнаружения останков молодого мужчины недалеко от железнодорожной платформы в Мошковском районе. Предполагается, что на момент смерти мужчине было около 20-30 лет.

В пятницу, 4 ноября, останки человека обнаружил один из жителей района.

СК установит обстоятельства произошедшего и проведет экспертизы. Полученные данные следователи проверят по базе данных без вести пропавших лиц.

Ранее Сиб.фм сообщал о деле, возбужденном СК после обнаружения останков женщины в лесу под Новосибирском.