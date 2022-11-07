Жителя Новосибирска осудили за грабеж сумки с 50 миллионами рублей

Фото Густаво Зырянова

В Железнодорожном районном суде Новосибирска вынесли приговор новосибирцу, который участвовал в ограблении бизнесменов, продавших криптовалюту на 50 миллионов рублей.

Организованный грабёж произошёл 28 августа 2021 года около бизнес-центра «Антарес». Несколько человек напали на припаркованный автомобиль, разбили битами окна. В салоне находился бизнесмен, у которого при себе было 50 миллионов рублей, недавно вырученных от продажи криптовалюты.

Из всей компании удалось быстро установить одного из налётчиков – им оказался 33-летний житель Новосибирска. В отношении мужчины возбудили уголовное дело по части 3 статьи 161 УК РФ (грабёж).

«В суде подсудимый вину признал частично. Суд с учетом позиции государственного обвинителя назначил ему наказание в виде 6 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима. Приговор в законную силу не вступил»,

- рассказали в прокуратуре Новосибирской области.

Как рассказал осуждённый, в сумке было только 500 тысяч рублей от 50 миллионов рублей. Остальные деньги найти так и не удалось.

Напомним, не так давно Сиб.фм рассказывал, как депутат Совета депутатов Колыванского района Алексей Астафьев лишился мандата – причиной стали операции с криптовалютой.