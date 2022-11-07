Недвижимость
Бизнес
Политика
Спорт
Афиша
Работа
Авто
Общество
Происшествия
Экономика
Культура
Наука
Юрист отвечает
Работа
Авто
Общество
Происшествия
Экономика
Культура
Наука
Технопром-2022
Ново-Сибирские открытия – 85
Финансовая грамотность
Гений места
Коронавирус в Новосибирске
Технопром-2022
Ново-Сибирские открытия – 85
Финансовая грамотность
Гений места
Коронавирус в Новосибирске

Лента новостей

общество проиcшествия

Жителя Новосибирска осудили за грабеж сумки с 50 миллионами рублей

Фото Жителя Новосибирска осудили за грабеж сумки с 50 миллионами рублей
Фото Жителя Новосибирска осудили за грабеж сумки с 50 миллионами рублей

Фото Густаво Зырянова

В Железнодорожном районном суде Новосибирска вынесли приговор новосибирцу, который участвовал в ограблении бизнесменов, продавших криптовалюту на 50 миллионов рублей.

Организованный грабёж произошёл 28 августа 2021 года около бизнес-центра «Антарес». Несколько человек напали на припаркованный автомобиль, разбили битами окна. В салоне находился бизнесмен, у которого при себе было 50 миллионов рублей, недавно вырученных от продажи криптовалюты.

Из всей компании удалось быстро установить одного из налётчиков – им оказался 33-летний житель Новосибирска. В отношении мужчины возбудили уголовное дело по части 3 статьи 161 УК РФ (грабёж).

«В суде подсудимый вину признал частично. Суд с учетом позиции государственного обвинителя назначил ему наказание в виде 6 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима. Приговор в законную силу не вступил»,

- рассказали в прокуратуре Новосибирской области.

Как рассказал осуждённый, в сумке было только 500 тысяч рублей от 50 миллионов рублей. Остальные деньги найти так и не удалось.

Напомним, не так давно Сиб.фм рассказывал, как депутат Совета депутатов Колыванского района Алексей Астафьев лишился мандата – причиной стали операции с криптовалютой.

 

Хотите видеть больше интересных новостей?
Добавьте наш канал в избранное в Google News и Яндекс Новости:

Автор:
Елена Отмахова
журналист

0

Теги

яндекс.дзен

Новости партнеров

Новости партнеров

Сейчас читают

37969
Лучшее удобрение под зиму: названо бесплатное средство для подкормки кустов
35456
Пенсионеров услышали: пожилых россиян ждет рекордная индексация в 2023 году
27495
Это рекорд: пенсионеры обомлели от объявленной индексации на 2023 год
19894
Владимир Путин подписал закон об альтернативной службе в период мобилизации
15192
Павла Прилучного обвинили в нападении на журналистов
13280
Тело сотрудницы полиции обнаружено в одном из дворов Самары
12498
13 пенсия в 2022 году: будет или нет предновогодняя выплата пенсионерам