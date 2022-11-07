Недвижимость
Бизнес
Политика
Спорт
Афиша
Работа
Авто
Общество
Происшествия
Экономика
Культура
Наука
Юрист отвечает
Работа
Авто
Общество
Происшествия
Экономика
Культура
Наука
Технопром-2022
Ново-Сибирские открытия – 85
Финансовая грамотность
Гений места
Коронавирус в Новосибирске
Технопром-2022
Ново-Сибирские открытия – 85
Финансовая грамотность
Гений места
Коронавирус в Новосибирске

Лента новостей

экономика

Центр продажи услуг ОАО «РЖД» в Новосибирске с начала года привлек почти 100 новых клиентов

Фото Центр продажи услуг ОАО «РЖД» в Новосибирске с начала года привлек почти 100 новых клиентов
Фото Центр продажи услуг ОАО «РЖД» в Новосибирске с начала года привлек почти 100 новых клиентов

Фото: novonikolaevsk.ru

Порядка 100 новых клиентов в сфере грузовых перевозок привлечено Центром продажи услуг ОАО «РЖД» в Новосибирске с начала года. При этом, сотрудниками Центра было обработано более 1300 обращений, большинство из которых связаны с организацией перевозок, обеспечением комплексного транспортно-логистического обслуживания, с погрузкой и выгрузкой на терминально-складской инфраструктуре Западно-Сибирской магистрали в регионе, а также транспортировкой мелких партий грузов.

Многофункциональный офис работает по принципу «одного окна», позволяющему клиенту организовать всю логистику своего предприятия «от двери до двери». Центр предлагает индивидуальные комплексные решения, включающие транспортно-экспедиционные услуги, в том числе с помощью автотранспорта, предоставление специализированных бригад для выполнения погрузочно-разгрузочных операций, оказание терминально-складских услуг.

Также специалисты Центра активно подключают партнеров компании к онлайн-площадке для бизнеса «РЖД Маркет», позволяющей осуществлять поиск, продажу и покупку товаров с выбором оптимального транспортного решения.

Центр продажи услуг Центра фирменного транспортного обслуживания в Новосибирске работает с 2017 года, заключая ежегодно договоры с более 120 компаниями.

 

Хотите видеть больше интересных новостей?
Добавьте наш канал в избранное в Google News и Яндекс Новости:

Автор:
Александр Борисов
журналист

0

Теги

РЖД
яндекс.дзен

Новости партнеров

Новости партнеров

Сейчас читают

36408
Лучшее удобрение под зиму: названо бесплатное средство для подкормки кустов
34044
Пенсионеров услышали: пожилых россиян ждет рекордная индексация в 2023 году
24025
Это рекорд: пенсионеры обомлели от объявленной индексации на 2023 год
19855
Владимир Путин подписал закон об альтернативной службе в период мобилизации
15158
Павла Прилучного обвинили в нападении на журналистов
13241
Тело сотрудницы полиции обнаружено в одном из дворов Самары
12339
Бабник или султан: как узнать, что у мужа есть любовницы - 5 железных признаков