Центр продажи услуг ОАО «РЖД» в Новосибирске с начала года привлек почти 100 новых клиентов

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Порядка 100 новых клиентов в сфере грузовых перевозок привлечено Центром продажи услуг ОАО «РЖД» в Новосибирске с начала года. При этом, сотрудниками Центра было обработано более 1300 обращений, большинство из которых связаны с организацией перевозок, обеспечением комплексного транспортно-логистического обслуживания, с погрузкой и выгрузкой на терминально-складской инфраструктуре Западно-Сибирской магистрали в регионе, а также транспортировкой мелких партий грузов.

Многофункциональный офис работает по принципу «одного окна», позволяющему клиенту организовать всю логистику своего предприятия «от двери до двери». Центр предлагает индивидуальные комплексные решения, включающие транспортно-экспедиционные услуги, в том числе с помощью автотранспорта, предоставление специализированных бригад для выполнения погрузочно-разгрузочных операций, оказание терминально-складских услуг.

Также специалисты Центра активно подключают партнеров компании к онлайн-площадке для бизнеса «РЖД Маркет», позволяющей осуществлять поиск, продажу и покупку товаров с выбором оптимального транспортного решения.

Центр продажи услуг Центра фирменного транспортного обслуживания в Новосибирске работает с 2017 года, заключая ежегодно договоры с более 120 компаниями.