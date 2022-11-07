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общество

Цены на свинину, яблоки и морковь снизились больше всего к сентябрю 2022 года

Фото Цены на свинину, яблоки и морковь снизились больше всего к сентябрю 2022 года
Фото Цены на свинину, яблоки и морковь снизились больше всего к сентябрю 2022 года

Фото с сайта unsplash.com, носит иллюстративный характер

Мясо, овощи и фрукты подешевели с января 2022 года в Ленинградской области.

В ноябре Петростат опубликовал динамику цен основных продуктов питания. Доклад о социально-экономическом положении Петербурга и Ленобласти охватывает период с января по сентябрь 2022 года. Как сообщает издание online47.ru, приведённые данные свидетельствуют о заметном уменьшении стоимости на овощи и фрукты, а также некоторую мясную продукцию.

Например, яблоки подешевели с 141 рубля 13 копеек до 128 рублей 83 копеек за килограмм, а морковь — 47,59 до 37,87 рубля. В то же время свинина стала в среднем стоить 303,3 рубля вместо 321,34 рубля, в то время как курица — 165,89 рубля вместо 168,74 рубля.

Кроме того, в Ленобласти зафиксировали незначительное подорожание твёрдого сыра и сливочного масла, а также риса и пшеничной муки.

 

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Автор:
Инга Адовская
журналист

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цены на продукты
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