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общество

В мэрии Новосибирска объяснили перекрытие улицы Ленина раньше срока

Фото В мэрии Новосибирска объяснили перекрытие улицы Ленина раньше срока
Фото В мэрии Новосибирска объяснили перекрытие улицы Ленина раньше срока

Фото Дениса Винокурова / Сиб.фм

В отделе организации дорожного движения Новосибирска объяснили, почему проезд по улице Ленина закрыли на два дня раньше запланированного срока: дорога стала недоступной для автомобилистов не 6, а уже 4 ноября.

В октябре 2022 года в мэрии сообщили о том, что с 6 ноября по 10 февраля улица Ленина станет пешеходной: проезд будет запрещён на участках от площади Ленина до Советской и от Советской до Урицкого.

Улица Ленина станет «зоной гостеприимства» и центром праздничных мероприятий, которые пройдут в рамках «Новогодней столицы России». Заявлялось, что проезд закроется с ноября, но уже 4 числа новосибирские водители вместо въезда на улицу Ленина увидели бетонные блоки.

Начальник отдела организации дорожного движения Главного управления благоустройства, озеленения и правового обеспечения мэрии города Новосибирска Валерий Викторович Гореев объяснил, почему движение стало невозможным на два дня раньше озвученного срока.

Фото В мэрии Новосибирска объяснили перекрытие улицы Ленина раньше срока 2

Валерий Гореев подчеркнул: движение по улице Ленина должно было быть прекращено к 0 часам 6 ноября, но перед этим понадобилась подготовка, которая и стала причиной появления бетонных блоков уже 4 ноября.

«О том, что она [улица Ленина] была перекрыта раньше, говорить, наверное, не стоит. К 0 часам 6 числа мы должны были обеспечить прекращение движения, и нужно было завезти инвентарь, блоки. <...> Моментально, в течение пяти минут, эти работы выполнить невозможно», —

говорит начальник отдела организации дорожного движения.

Валерий Гореев обратил внимание, что фактически подготовка началась за полтора дня до даты непосредственного покрытия. Также он отметил, что после размещения всех необходимых ограничителей были установлены знаки и схемы с путями объезда.

По словам начальника отдела организации дорожного движения, на данный момент водители могут воспользоваться маршрутами объезда по Вокзальной магистрали и улице Октябрьская. Кроме того, в обычном режиме продолжается движение по улице Советская.

«Советскую решили не перекрывать, потому что там проходят маршруты общественного транспорта. Это дублёр Красного проспекта, и если перекрыть, будут сложности с движением и общественного транспорта, и транспорта горожан. Улица Ленина очень востребована новосибирцами, но там не ходят маршруты общественного транспорта, поэтому было принято такое решение», — дополнил Валерий Гореев.

Недавно Сиб.фм показал, как выглядит опустевшая из-за отсутствия машин улица Ленина.

 

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Автор:
Инга Адовская
журналист

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