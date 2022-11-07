В Новосибирске дошло до суда дело руководителей ПТК-30 о мошенничестве на 1,4 миллиарда

Фото Густаво Зырянова

В Железнодорожном районном суде Новосибирска рассмотрят уголовное дело отца и сына Коноваловых: на их счету две уголовные статьи и самое большое количество обманутых дольщиков на сумму в 1,4 миллиарда рублей.

Владимир и Антон Коноваловы попали под следствие ещё в 2017 году после скандала с застройкой микрорайона "Радужный". Наобещав почти 200 дольщикам комфортабельное и недорогое жильё, компания «ПТК-30» рассыпалась как карточный домик.

Фигурантов, кроме отца и сына, по делу проходила несколько. Среди них был и директор агентства недвижимости «ПТК-30» Александр Воронков. В марте 2021 года суд признал его виновным в мошенничестве с деньгами 181 дольщика на общую сумму более 330 миллионов рублей.

Дело Владимира и Антона Коноваловых расследовалось несколько дольше. В итоге им вменили две статьи Уголовного кодекса РФ — часть 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество) и часть 4 статьи 174.1 УК РФ (легализация денежных средств).

«По версии следствия, в период с 2007 по 2018 годы руководители группы компаний ПТК-30 привлекли денежные средства граждан и юридических лиц под видом гражданско-правовых договоров участия в долевом строительстве 9 многоквартирных домов, расположенных в нескольких районах г. Новосибирска. Полученные денежные средства они похитили и распорядились ими по своему усмотрению»,

- сообщили в прокуратуре Новосибирской области.

Как подсчитали следователи, ущерб составил более 1, 423 млрд рублей. А потерпевшими по делу проходит 871 дольщик. За мошенничество в особо крупном размере отцу и сыну грозит до 10 лет лишения свободы. А чтобы было чем компенсировать ущерб обманутым дольщикам, на счета Коноваловых наложен арест.

«В целях обеспечения гражданских исков наложен арест на имущество обвиняемых на сумму более 1, 962 млрд рублей. Уголовное дело направлено в Железнодорожный районный суд Новосибирска для рассмотрения по существу», — добавили в прокуратуре Новосибирской области.

Следует отметить, что на счету сына Антона Коновалова есть и ещё один эпизод: часть 8 статьи 204 УК РФ («Коммерческий подкуп»). По версии следствия, он требовал деньги у дольщика за право собственности на квартиру.