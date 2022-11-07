В Новосибирске приступят к проектированию нового парка

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На оперативном совещании в правительстве региона при обсуждении итогов реализации федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» губернатор Андрей Травников заявил о планах создания парка памяти почетного гражданина Новосибирской области, председателя племзавода «Ирмень» Юрия Бугакова.

«Я предлагаю добавить еще один объект, – обратился Андрей Травников к мэру города Анатолию Локтю. – Это инициатива депутатов заксобрания, мы вместе с вами её поддержали. Это создание парка по улице Кирова, 3. Название определено − в честь памяти Юрия Бугакова. Насколько я понимаю, все земельные вопросы решены. Я предлагаю приступить совместными усилиями областного и городского бюджета. Я знаю, что ряд бизнесменов готовы поучаствовать, давайте добавим в планы на следующий год этот парк», – отметил губернатор.

Всего в 2022 году в регионе по федеральному проекту «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Жильё и городская среда» благоустроено 185 объектов – 116 придомовых территорий и 69 общественных пространств. Общее финансирование подпрограммы «Благоустройство территорий населённых пунктов» составило более 2 миллиардов рублей.