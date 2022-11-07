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Верхнюю перемычку пилона для четвёртого моста через Обь в Новосибирске установили за 4 дня

Фото Верхнюю перемычку пилона для четвёртого моста через Обь в Новосибирске установили за 4 дня
Фото Верхнюю перемычку пилона для четвёртого моста через Обь в Новосибирске установили за 4 дня

Фото пресс-службы Группы «ВИС»

В Новосибирске на четвертом мосту через Обь установили верхнюю перемычку пилона.

В Новосибирске строители четвёртого моста через Обь установили перемычку пилона за 4 дня. Об этом сообщает пресс-служба группы «ВИС», которая занимается возведением конструкции.

Верхняя перемычка пилона моста весит около 160 тонн. Её подняли на высоту 67,6 метров в несколько этапов по методу Heavy Lifting (англ. «тяжёлый подъём») за 4 дня — с 3 ноября по 6 ноября.

Стойки пилона отлиты уже до отметки в 92 метра. Высота обеих стоек составит 114 метров. Также на русловой части моста между шестым и 13-м пролётами Зыряновского путепровода уложили литой асфальтобетон. Движение на нем планируют открыть уже 7 ноября 2022 года — кроме асфальта на дороге нанесли разметку и установили дорожные знаки.

По условиям концессионного соглашения, завершить строительство подрядчик обязан к концу 2023 года. В конце октября ГК ВИС сообщил, что работы завершены на 30%.

Напомним, запуск четвёртого моста через Обь должен будет изменить транспортную схему на левом берегу Новосибирска. На смену круговому движению на перекрёстках придут сквозные проезды без светофоров со всех прилегающих улиц.

 

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Автор:
Сергей Щукин
Журналист

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