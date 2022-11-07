Вложиться и не прогадать: как выбрать вклад на лучших условиях

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Впервые с весны 2022 года ставки по вкладам наконец-то начали расти. У некоторых банков они уже достигают от 8% годовых. Стоит ли открывать депозит, чтобы деньги не съела инфляция и на каких условиях? На этот важный для многих сибиряков вопрос отвечает Виктория Панькова, заместитель руководителя Абсолют Банка в Новосибирске.

Как правило, наиболее высокие ставки сейчас – по непополняемым депозитам. То есть вы оформили вклад, положили на него определенную сумму и после окончания указанного в договоре срока – получаете вместе с основной суммой начисленные на нее проценты.

Главные факторы влияния на ставку по вкладу – сумма и срок. Чем больше сумма – тем выше ставка. Например, если вы кладете от 10 тысяч рублей до 1,2 млн рублей, то ставка составит от 8% годовых, а если свыше 1,2 млн – от 8,25% годовых.

Также имеет значение срок вклада. Сегодня самые высокие ставки – при открытии вклада на срок от 6 до 9 месяцев.

Если у вас нет уверенности в том, что деньги не понадобятся «завтра», тогда оптимальным решением станет пополняемый вклад с капитализацией процентов. Предположим, вы положили на счет 10 тысяч рублей. На них начисляются проценты, которые спустя месяц приплюсуются к основной сумме. И в следующий месяц проценты начисляются уже на сумму с учетом прибавки. И дальше только по нарастающей.

При этом вы можете хоть ежедневно пополнять свой вклад – через офис банка, или онлайн, через мобильное приложение. Последний вариант гораздо быстрее и удобнее. Минимальная сумма для пополнения – 3 тысяч рублей. Чаще всего клиенты пополняют такие вклады 1-2 раза в месяц – когда получают зарплату и аванс. Ставки по таким вкладам обычно ниже, чем по непополняемым. Но за счет капитализации доходность в итоге получается приличная. Важно, что с такого вклада можно снимать часть денег, если возникла необходимость, и проценты при этом не «сгорят».

Другой интересный вариант – накопительный счет. Проценты по нему начисляются вообще ежедневно, и они достаточно высоки – от 7,25% годовых. Выплачиваются проценты в конце месяца. При этом счет можно пополнять без ограничений и снимать с него деньги тоже без ограничений. Накопительные счета часто используют клиенты, которые покупают или продают недвижимость. Покупатели хранят на накопительном счете первоначальный взнос, продавцы кладут на него полученную сумму, если не определились с тем, как распорядиться ей в дальнейшем.

Предложений по вкладам на рынке сегодня много. Закономерно возникает вопрос – как в них ориентироваться. Мое мнение: ставка важна, но брать за основу только ее не стоит. Имеют значение репутация и надежность банка. Оптимально, если банк входит в топ-50 самых крупных банков по активам. Эту информацию можно посмотреть на сайте Центробанка. Еще советую изучать свежие рейтинги, которые регулярно составляют независимые эксперты – финансовые маркетплейсы. Например, Выберу.ру или Бробанк. Среди топ-10 самых выгодных предложений наверняка найдется оптимальный вариант.

Разумеется, важно и удобство обслуживания. Так, клиенты ценят возможность оформления вклада через мобильное приложение. Во-первых, не надо идти в офис банка, во-вторых, при открытии вклада онлайн зачастую можно получить дополнительную надбавку к ставке – от 0,15% годовых.