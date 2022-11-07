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Волейбольный клуб «Локомотив» из Новосибирска прошел в Финал четырёх Кубка России

Фото Волейбольный клуб «Локомотив» из Новосибирска прошел в Финал четырёх Кубка России
Фото Волейбольный клуб «Локомотив» из Новосибирска прошел в Финал четырёх Кубка России

Фото: ВК «Локомотив-Новосибирск»

ВК «Локомотив» из Новосибирска победил в полуфинальном этапе Кубка России в Новосибирске.

Волейбольный клуб «Локомотив» стал победителем полуфинальной группы Б Кубка России в Новосибирске, несмотря на проигранный третий матч.

В воскресенье, 6 ноября, завершился полуфинальный этап Кубка России группы Б на Локомотив-Арене в Новосибирске. Последним матчем дня, который определил победителя, стала игра «Локомотив» (Новосибирск) – «Динамо-ЛО» (Сосновый Бор). Счёт 2:3 (26:28, 20:25, 25:23, 25:14, 12:15) в пользу клуба из Ленинградской области.

«Динамо-ЛО» захватила инициативу с первого сета, который закончился напряженным противостоянием на больше-меньше в пользу гостей Локомотив-Арены. Вторую партию они также берут, но с большим отрывом. В следующих двух сетах команда Пламена Константинова вернулась в матч и отыгралась до 2:2, но тай-брейк остался за сосновоборцами.

Больше всего очков в матче набрал диагональный Илья Казаченков (24 очка), следом за ним по эффективности — Ильяс Куркаев (18 очков), Дмитрий Лызик (13) и Кирилл Власов (11).

Несмотря на поражение, у «Локомотива» хватило очков, чтобы стать победителем группы Б. Третий раз подряд команда «Локомотив» из Новосибирска проходит в Финал четырёх Кубка России.

Фото Волейбольный клуб «Локомотив» из Новосибирска прошел в Финал четырёх Кубка России 2

В 2022 году финальные матчи пройдут в Новом Уренгое с 24 по 25 декабря. Хозяин площадки — клуб «Факел».

Участники финала: «Белогорье» (первое место, группа А), «Локомотив» (первое место, группа Б), «Зенит-Казань» (первое место, группа B), «Факел» (хозяин площадки).

Следующий матч «Локомотива» пройдёт 11 ноября. В седьмом туре PARI Суперлиги 2023 клуб из Новосибирска сыграет с «Белогорьем» из Белгорода. Билеты можно приобрести на сайте Локомотив-Арены.

 

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Автор:
Сергей Щукин
Журналист

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