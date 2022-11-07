Всероссийский фестиваль NAUKA 0+ в Новосибирской области начинается уже сегодня

Фото: Фестиваль науки NAUKA 0+

Сразу на четырёх городских площадках стартует крупнейший Фестиваль популяризации науки, а также одно из ключевых событий десятилетия науки и технологий в России.

Мастер-класс по SCRATCH-программированию для участников всех возрастных групп старше 9 лет от Международной школа робототехники и программирования «Лига Роботов» состоится на одной из главных площадок Фестиваля – ГПНТБ СО РАН. Каждый гость библиотеки в течение дня сможет погрузиться в мир программирования, познакомятся с новой образовательной средой для себя, освоят работу с виртуальным пространством для персонажей и использованием основных программных конструкций, таких как переменные, массивы, математическая логика. Традиционно, эта площадка привлекает большое количество школьников. Участники смогут выиграть фирменные призы, приняв участие в квизе от «Лиги Роботов».

Уже сейчас в ГПНТБ СО РАН работают фотовыставки работ сибирских учёных. А 11 октября состоится торжественное открытие выставки научных достижений.

В Институте Нефтегазовой Геологии и Геофизики им. А. А. Трофимука СО РАН с 13:00 до 16:00 пройдёт День открытых дверей. Для посетителей проведут 3 научно-популярные лекции, где каждый сможет узнать, как именно образуются месторождения нефти и газа и механизмах формирования нефти; узнают о причинах и механизмах "кембрийского взрыва", а именно того, почему около 540 млн. лет мы видим огромное количество ископаемых организмов, а до этого времени их количество измеряется единицами. А также для старшеклассников расскажут, где именно в России можно найти следы динозавров.

Для гостей Института запланирована экскурсия в палеонтологический музей ИНГГ СО РАН.

Для участия в мероприятиях Фестиваля NAUKA 0+ обязательна регистрация на сайте.

Всероссийский фестиваль NAUKA 0+пройдёт в Новосибирской области с 7 по 18 ноября 2022 года. Запланировано более 100 мероприятий в 20 районах области. К участию приглашаются все желающие. Ирина Мануйлова, заместитель Губернатора Новосибирской области: «Две недели Фестиваля позволяют жителям региона и гостям познакомиться с изменениями, которые происходя в науке». Фестиваль проходит в смешанном формате – очно и дистанционно. Большая часть мероприятий будет храниться в записи на ресурсах Всероссийского фестиваля NAUKA 0+. В программе мастер-классы, интеллектуальные игры, научно-популярные лекции, посещение научных институтов СО РАН, кинопоказ и даже путешествия в виртуальную реальность.

Организаторы Фестиваля: Министерство науки и высшего образования Российской Федерации, Правительство Новосибирской области, СО РАН.

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