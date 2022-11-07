Выплатят до 15 тысяч рублей: кому положено универсальное пособие на детей и беременных с 1 января 2023 года

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С 1 января 2023 года В Новосибирской области начнут выплачивать универсальное пособие на детей и беременных женщин.

Официальная группа «Пенсионного фонда России» во «ВКонтакте» цитирует первого замминистра труда и социальной защиты РФ Ольгу Баталину: «Мы провели сейчас выверку расходов со всеми субъектами Российской Федерации, все субъекты РФ на текущий момент письменно подтвердили готовность финансировать выплату универсального пособия с 1 января 2023 года».

В отделении Пенсионного фонда России по Новосибирской области объяснили, что универсальное пособие будет введено по всей стране и будет выплачиваться и в нашем регионе.

«Универсальное пособие объединит пособия от беременности женщины до достижения ребенком возраста 17 лет. Выплаты будут назначаться по единым правилам с применением комплексной оценки нуждаемости. Размер пособия будет составлять 50, 75 или 100% от регионального прожиточного минимума», — сообщили в отделении ПФР по Новосибирской области.

Сейчас прожиточный минимум трудоспособного взрослого в Новосибирской области составляет — 15 318 рублей. Прожиточный минимум на ребенка — 14 562 рубля. От этих сумм и будут рассчитываться пособия. Будут учитываться не только доходы семьи, но и имущество.

«Для обеспечения плавного перехода к универсальному пособию предусматривается сохранная норма для тех, кому действующие пособия уже установлены или будут установлены до конца года. Семья сможет выбрать — пользоваться выплатами по старым правилам или перейти на универсальное пособие», — подчеркнули в ПФР.

Ранее Сиб.фм писал о том, что Путин объявил новые пособия и доплаты к пенсии в России. Напомним, что в середине осени для российских пенсионеров будет предусмотрена очередная индексация пенсий, а также стало известно, что некоторых пожилых граждан могут лишить части пенсии.

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