5 косвенных признаков того, что вам изменяют

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По мнению клинического психолога Дениса Долгова, девушкам не стоит искать повод уличить своего партнера в измене, пока между ними не заключен брачный контракт.

Как отметил клинический психолог, в отношениях главное — доверие. Если оно есть, выискивать признаки измены никому не придет в голову. Если его нет, надо разбираться, куда оно исчезло и можно ли его вернуть.

Денис Долгов назвал две основные причины, почему не стоит искать признаки измены.

Во-первых, если у вашей второй половины есть элементарные мыслительные способности, выявить измену сложно. Даже простейшая конспирация поможет скрыть все признаки от вашего внимания.

А если уже признаки, что называется, налицо, значит, ваш партнер либо не особо умен, либо в целом не дорожит вашими отношениями, поэтому не считает нужным утруждать себя и что-то скрывать.

«В обоих случаях имеет смысл задуматься о необходимости наличия такого персонажа в вашей жизни», —считает психолог.

Во-вторых, если же никаких явных признаков измены нет, но вас все равно терзают сомнения и есть желание докопаться до истины, это может говорить о двух вещах:

о том, что у вас нечто похожее на патологическую ревность;

о глубоком кризисе доверия в отношениях.

«В первом случае вам к психологу, а то и к психиатру. Во втором — надо либо работать над отношениями, возможно с привлечением семейного психолога, либо разводиться. «Без доверия никаких здоровых отношений не построишь», — говорит эксперт.

Специалист объяснил, что глубокое недоверие в отношениях, когда ты подозреваешь партнера в измене фактически по любому поводу и без всяких доказательств, это серьезный повод задуматься — а есть ли смысл продолжать такие отношения.

Поэтому если все идет хорошо, Денис Долгов советует не пытаться изо всех сил найти то, чего, скорее всего, и нет на самом деле.

«Просто наслаждайтесь. А то вдруг что-нибудь найдете. Иногда счастливое неведение лучше и экологичнее, чем горькая и болезненная правда. Но выбор, конечно, за вами» — заключил эксперт.

Однако признаки измены распознать все-таки можно. Так, по мнению американского психолога Дэниела Акона, изменники действительно ведут себя особенным образом. Так, психолог уверен, что как только партнер начнет вам изменять, он начнет и вас подозревать в изменах, хотя никакого повода и не будет. Причем некоторые воспринимают этот внезапный интерес к каждой минуте его жизни как показатель сильной любви — ведь вашей половинке так важно знать весь распорядок дня «от и до». Но, по мнению специалиста, на самом деле о любви здесь не может быть и речи.

Психолог, сексолог Олеся Лупак тоже называла 5 косвенных признаков, что вам изменяют. Однако эксперт советует не делать поспешных выводов только по одному из них — как правило, об изменах стоит говорить, если замечаете 4 или все 5 признаков. А они следующие:

Режим «Отелло». Это примерно то же, о чем говорил Дэниел Акон. То есть вас внезапно начинают обвинять в изменах на ровном месте.





Это примерно то же, о чем говорил Дэниел Акон. То есть вас внезапно начинают обвинять в изменах на ровном месте. Забота о внешности . Партнер начинает вдруг слишком тщательно следить за своей внешностью — больше, чем обычно, ухаживает за собой, покупает новую одежду, меняет стрижку, цвет волос и так далее.





. Партнер начинает вдруг слишком тщательно следить за своей внешностью — больше, чем обычно, ухаживает за собой, покупает новую одежду, меняет стрижку, цвет волос и так далее. Сексуальная «усталость». Партнер начинает избегать сексуального контакта с вами, а если он и есть, то чисто формальный.





Партнер начинает избегать сексуального контакта с вами, а если он и есть, то чисто формальный. Ночевки у друга. Например, психолог привела в пример такой реальный случай. Перед тем как жена поймала мужа на измене, он вечерами намеренно выводил ее на эмоции и конфликты, чтобы демонстративно хлопнуть дверью и уйти «ночевать к другу», «на другую квартиру», «просто покататься по городу». По факту же он провоцировал ссоры лишь для того, чтобы уйти к любовнице.





Например, психолог привела в пример такой реальный случай. Перед тем как жена поймала мужа на измене, он вечерами намеренно выводил ее на эмоции и конфликты, чтобы демонстративно хлопнуть дверью и уйти «ночевать к другу», «на другую квартиру», «просто покататься по городу». По факту же он провоцировал ссоры лишь для того, чтобы уйти к любовнице. Внезапные подарки. Партнер неожиданно начинает вам дарить подарки просто так, без всякого повода. Особенно если он делает это не на фоне всеобщей романтики в отношениях, а при наличии других перечисленных признаков измены.

Ранее Сиб.фм писал о том, почему мужчины влюбляются в женщин после 45. Напомним, обладатели каких имен никогда не по любят по-настоящему, а также стало известно, как распознать импотента на первой встрече.

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